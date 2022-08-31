Antalyaspor'da Ndao, Kasımpaşa Maçında Forma Giyemeyecek - Antalya













FT Antalyaspor'da hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle Ndao top koşturamayacak.FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar topladığı 6 puanla ligde 10. sırada yer almakta. Bu dört karşılaşmada Akdeniz ekibi 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında ise sahasında 4 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Antalya temsilcisi, günü izinli olarak geçirirken, hazırlıklarına yarın akşam antrenmanı ile devam edecek.Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları geçen Ömer Toprak ve Sinan Gümüş'ün takımdaki yerini alması bekleniyor. Kasığından sakatlığı devam etmekte olan Alassane Ndao'nun ise forma giyemeyeceği belirtildi.