Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!







Dünya Kupası'nda boy gösterecek!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçtiğimiz sezondan bu yana sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Haji Wright, Dünya Kupası'nı iple çekiyordu.24 yaşındaki golcü oyuncu Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde ABD'nin açıklanan kadrosunda kendisine yer bulmanın mutluluğunu yaşıyor.Danimarka Ligi ekiplerinden SönderjyskE'den geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor'a transfer olan Haji Wirght ardından bu sezon başında 1.88 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Akdeniz ekibine imza atmıştı. Geçtiğimiz sezondan bu yana Antalyaspor formasıyla toplamda 47 karşılaşmada süre alan Haji Wright bu maçlarda 24 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamayı başarmıştı.