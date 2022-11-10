SPOR
10 Kasım 2022 - 10:43

Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!

Antalyaspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Haji Wright, Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde ABD kadrosuna seçildi.

SPOR
10 Kasım 2022 - 10:43
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Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçtiğimiz sezondan bu yana sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Haji Wright, Dünya Kupası'nı iple çekiyordu.

Dünya Kupası'nda boy gösterecek!

24 yaşındaki golcü oyuncu Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde ABD'nin açıklanan kadrosunda kendisine yer bulmanın mutluluğunu yaşıyor.



Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyr

Danimarka Ligi ekiplerinden SönderjyskE'den geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor'a transfer olan Haji Wirght ardından bu sezon başında 1.88 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Akdeniz ekibine imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Antalyaspor formasıyla toplamda 47 karşılaşmada süre alan Haji Wright bu maçlarda 24 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamayı başarmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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