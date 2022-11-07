Antalyaspor yeniden yükselişe geçti!













Antalyaspor'da yükseliş devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın bol gollü geçen karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçında Akdeniz ekibi muhteşem bir geri dönüşe imza atmayı başardı.Kendi sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk eden Antalyaspor maçın henüz başlarında büyük bir şok yaşayarak 2-0 geriye düşmüştüAkdeniz ekibi ilk yarı sona ermeden skoru 3-2'ye getirmeyi başararak soyunma odasına önde gireyi başarırken, karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürerek sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde çıktığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran Antalyaspor yükselişini sürdürerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.