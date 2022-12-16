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16 Aralık 2022 - 09:33

Antalyasporlu yıldıza flaş tallip! İtalyan ekibi Atalanta Haji Wright'ı transfer etmek istiyor

Haji Wright'a talip Atalanta! Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Danimarka Ligi takımlarından Sonderjyske'den kiraladığı, bu sezon ise 1 Milyon 880 Bin Euro karşılığında bonservisini aldığı Haji Wright'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
16 Aralık 2022 - 09:33
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Antalyasporlu yıldıza flaş tallip! İtalyan ekibi Atalanta Haji Wright'ı transfer etmek istiyor


Antalyaspor'da geride bıraktığı 1.5 sezonda gösterdiği performansla adeta yıldızını parlatan genç forvet Haji Wright bu performansı ile ilk defa ABD Milli Takımı'na seçilmiş ve 4 maçta 137 dakika süre almıştı.

Dünya Kupası'nda da 1 gol kaydeden 24'lük santrafor bu performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı.



Genç forvet için, İtalya'dan dört takımın girişimlere başladığı iddiaları ortaya atıldı.

Yıldız futbolcuya dev talip!

Bu iddiaların ortaya çıkması üzerine Antalyaspor yönetimi genç oyuncu için harekete geçti.

Haji Wright atalanta transfer

1 Milyon 880 Bin Euro'ya 3 yıllık sözleşme imzalanan Haji Wright için Antalyaspor yönetimi, kapıyı 10 Milyon Euro'dan açacak.

Haji Wright için en ciddi kulübün ise Serie A ekibi Atalanta olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi. 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, forma giydiği 47 maçta 23 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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