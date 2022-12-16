Antalyasporlu yıldıza flaş tallip! İtalyan ekibi Atalanta Haji Wright'ı transfer etmek istiyor













Yıldız futbolcuya dev talip!

Antalyaspor'da geride bıraktığı 1.5 sezonda gösterdiği performansla adeta yıldızını parlatan genç forvet Haji Wright bu performansı ile ilk defa ABD Milli Takımı'na seçilmiş ve 4 maçta 137 dakika süre almıştı. Dünya Kupası'nda da 1 gol kaydeden 24'lük santrafor bu performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı.Genç forvet için, İtalya'dan dört takımın girişimlere başladığı iddiaları ortaya atıldı.Bu iddiaların ortaya çıkması üzerine Antalyaspor yönetimi genç oyuncu için harekete geçti.1 Milyon 880 Bin Euro'ya 3 yıllık sözleşme imzalanan Haji Wright için Antalyaspor yönetimi, kapıyı 10 Milyon Euro'dan açacak. Haji Wright için en ciddi kulübün ise Serie A ekibi Atalanta olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi. 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, forma giydiği 47 maçta 23 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de arkadaşlarına asist yaptı.