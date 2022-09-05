EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 14:06

Antep Fıstığı üretimine başladılar kazançlarını 10'a katladılar

Manisa'da büyük bir kesimi hayvancılık ve tütüncülükle geçinen Yuntdağı Bölgesinde 7 sene önce başlanan kırsal kalkınma projeleri sayesinde üreticiler katma değeri yüksek ürünlere yönlendirildi.

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 14:06
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Antep Fıstığı üretimine başladılar kazançlarını 10’a katladılar


Bir zamanlar bölge 50-100 ton civarında rekoltesi olan Antep Fıstığı üretimi bugün bin 200 tona yükselirken hem rekolte ek olarak verim üreticilerin yüzünü güldürmeye başladı. Kilosu 130-140 TL arasında alınan Antep Fıstığı sayesinde bölgeye 150 milyon TL'lik ek kazanç sağlanmış oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı yaklaşık 67 köyün bulunduğu Yuntdağı Bölgesinde vatandaşların gelir seviyelerini artırmak için 2014-2015 yılında Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde üreticiye dağıtılan fidanlar ve yapılan aşılamalar sayesinde hem verim bunun yanı sıra üretim arttı. 7-8 sene önce sadece 50-100 ton arasında Antep fıstığı hasadı yapılan bölgede geçtiğimiz sene 600 tona yükselen rekolte, bu sene iki katına çıkarak bin 200 tona ulaştı. Hem rekolte hem verim bunun yanı sıra fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren Antep Fıstığı hasadının son günlerinde hasada katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi kırsal bölgelerdeki desteklerinin artarak devam edeceklerini söyledi.



"7-8 sene öncesine bakarak belki 10 kat bir artış var"
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Antep Fıstığının hasadının son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün içinde hasat sona ermiş olacak. Yaklaşık bir aydır süren bir hasat var. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yani 2014-2015 yılından itibaren özellikle köylerimizde kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla birden fazla fidan dağıttık. Antep Fıstığı, ceviz, badem, incir, zeytin gibi bu yörede yetişen, bu yörede gelişen ve ürün veren özellikle çok yıllık bitki dediğimiz ağaç tarımına yönelik ciddi bir destek verdik. Her yıl en az 20-30 bin, 40 bin yıla göre değişen üreticilerimize aşılı fidan desteği yaptık. Menengiç ağacı dediğimiz, halkımızın çitlembik dediği ağaçları aşılamaya devam ediyoruz. Her yıl 120 bine varan oranlarda göz aşı yapıyoruz. 30-35 köyde yaklaşık 1200 ton Antep Fıstığı üretimi söz konusu. Köylülerimiz üreterek bunu piyasaya verdi. Antep'ten gelip buradan ürün alan tüccarlarımız var. Akçaköy'de fıstıkların yeşil kabuklarının çıkarmaya yarayan bir kavlatma makinemizi üreticimizin hizmetine sunduk. Yaklaşık bir aydır bu kavlatma işlemi sürüyor. Ondan sonra kurutuluyor ve çuvallanıyor. Bu şekilde kurutulmuş, henüz kavrulma aşamasına geçmemiş, yeşil kabukları çıkarılmış ve çuvallanmış olarak bu sene 1200 ton rekolte ele geçirildi. Bu sene çok harika bir rekolte ele geçirildi. Geçtiğimiz senelerde bu rekolte bunun yarısıydı. Fiyatları da çok güzel gidiyor. Kilosu 130-140 TL'ye kadar fiyatları gidiyor. Şöyle bir hesap yaptığımızda 30-35 köyümüze sadece Antep Fıstığından 150 milyon TL katma değer sağlanmış oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli olmasını diliyorum. Geçmişle bunun kıyasının yapılması olası değil. 7-8 sene öncesine bakarak belki 10 kat bir artış var” dedi.

"Yapılan aşılamanın meyvelerini topluyoruz"
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin belediye başkanı seçilmesiyle birlikte kendisinin de muhtar olarak göreve başladığını ve 8 yıldır görevde olduğunu anlatan Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl, “2014 yılında başkanımız bizi Antep ziyaretine götürdü. Orada fıstık bahçelerine ve tesislerine götürdü. Orada kavlatma makinesini gördük ve bu makinenin bizlerin işini kolaylaştıracağını söyledik ve başkanımızdan talep ettik. Bizlerin taleplerini yerine getirdi. Üreticinin malını işlemede çok fazla kolaylık sağladı. Burada sadece Yunusemre ilçesine değil, Antep'e kadar hizmet verildi. Dikili'den, Selendi'den buraya işleme için mal geldi. Yuntdağı bölgesine 2014 yılında bu yana 600 bin göz aşı yaptık. Bu aşılardan verim almaya başladık. Bu her yıl artmaya devam etmektedir. Başkanımızın da projeye desteği devam etmekte ve her yıl 70 bin, 80 bin 100 bin göz aşılama devam etmektedir. Bu konuda Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyoruz.”
Muhtarın eşi ve üretici olan Ayşe Kızıl ise Antep Fıstığı toplamanın zor olmadığını ağacı sallayarak veya çomakla vurarak Antep fıstıklarını yere serdikleri örtüye döküldüğünü anlatarak kazandıkları paranın kendilerini oldukça fazla tatmin ettiğini söyledi.

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Haber Editörü
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