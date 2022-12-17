Antetokounmpo adım adım İstanbul'a...

EuroLeague'de çıktığı son dört maçta üç mağlubiyet alan ve ligdeki son maçında evinde Türk Telekom'a kaybeden Fenerbahçe Beko, transferde düğmeye bastı. Koç Dimitris Itoudis, sakatlıklarla beraber iyice daralan uzun rotasyonuna Yunanistan Milli Takımı'nda beraber çalıştığı öğrencisi Kostas Antetokounmpo'nun eklenmesi istedi. Yunan uzuna Yunanistan ve İsrail'den de tekliflerin olduğu biliniyor ancak Dimitris Itoudis faktörü, bu transferde Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor. Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica ve Johnathan Motley'in sakatlığı sonrası uzun rotasyonunda sadece Tonye Jekiri ve Devin Booker kalmıştı. Kostas Antetokounmpo, sezona Cihcago Bulls ile başlamıştı ama oyuncu Amerika'da rotasyona girmekte epey zorlandı. Dün gece Chicago Bulls, Kostas Antetokounmpo'yu serbest bıraktığını açıkladı. Oyuncunun Amerika'da kalması sürpriz olur. Kısacası, Avrupa'ya dönmesi an meselesi ancak yeni durağının neresi olacağı şu an merak konusu.