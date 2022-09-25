YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:44

Antik kentte heyecanlandıran keşif: Sütunlu cadde beklerken biri amforada 4 bireyin iskeleti ortaya çıktı

Mersin'de antik liman kenti "Anemurium"da devam etmekte olan kazı çalışmalarında sütunlu cadde olabileceği düşünülen alanda biri bebek 4 bireye ait iskeletlere ulaşıldı. Kentin nekropol alanı dışında kalan bölgede çıkan bireylerden bebek olanının bir amfora içerisinde defnedilmiş olması ise tüm ekibi heyecanlandırdı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:44
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Antik kentte heyecanlandıran keşif: Sütunlu cadde beklerken biri amforada 4 bireyin iskeleti ortaya çıktı


Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide bulunan Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları 12 ay süreyle devam etmektedir. Tarihi dokusu ile 2000 yıl öncesine ait birçok iz barındıran kentte ekipleri heyecanlandıran yeni keşifler de yaşanıyor. Son olarak nekropol alanı olmayan ve sütunlu cadde olabileceği düşünülen alanda çalışma yapan arkeologlar, önce bir amfora içerisine özenle yerleştirilmiş bir bebeğe ait iskeleti ardından da ailesi olduğu değerlendirilen 3 bireye ait iskelete ulaştı. Bölgenin mezarlık alanı olmamasına rağmen yan yana defnedilmiş iskeletlerin ortaya çıkması kazı ekibini heyecanlandırdı.



Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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Haber Editörü
Haber Editörü
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