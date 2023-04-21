Antioksidan Deposu! O Hastalığın Çözümü Papatya Çayında Saklı













Saç Sağlığı İçin Doğal Bir Mucize: Papatya Çayı





Papatya Çayı Saça Nasıl Uygulanır?

Uyku kalitesini artıran papatya çayı, insan vücuduna sunduğu katkılar ile en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Sakinleştirici özelliğiyle stres ve anksiyete semptomlarını en aza indirgeyen papatya çayı, depresyonu önleyici bir etki sunmaktadır.Bağışıklık sistemini güçlendiren papatya çayı, antioksidan özelliğiyle hücre hasarını önlemektedir. Papatya çayı sindirim sistemini olumlu yönde etkilemektedir. Ağız sağlığını iyileştiren papatya çayı diş eti rahatsızlıklarını ortadan kaldırır.Papatya çayı, saç sağlığı için pek çok faydayı içerisinde barındırır. Özellikle saç dökülmesi, kepeklenme ve saç derisi problemleri yaşayanlar için önerilen papatya çayı, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde saç köklerini güçlendirerek saç derisini rahatlatır.Papatya çayının saçı doğrudan yıkamak için kullanılması önerilmez. Bunun yerine, papatya çayını saçınızı yıkadıktan sonra durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı papatya çiçeği kurutulmuş yapraklarını bir fincan sıcak suya ekleyip 10 dakika demlenmeye bırakın. Çayı süzdükten sonra soğumaya bırakın.Saçınızı yıkayın ve durulayın. Soğuyan papatya çayını saçınıza iyice masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika saçınızda bekledikten sonra durulayın.