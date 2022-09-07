Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'













Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 16:30'da Samsunspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Antony van den Hurk, "2. maçımda gollerime başlamam benim için mutluluk verici bir olay. Özellikle maçı da kazanmamız Beni daha da memnun etti. Tabii ki benim gollerimin galibiyetimize yaraması tek isteğim. Yeni bir çevreye geldiğinizde elbette ki bir alışma süreci oluyor ancak geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardım ediyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu da uyum sürecinizi kısaltan bir şey. Herkes hem aileme bunun yanı sıra bana yardım ediyor. şuandan itibaren önüme bakıyorum. Yeni bir takim ve bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Samsunspor karşısında harika bir maç çıkaracaklarını da söyleyen Antony van den Hurk, "Samsunspor‘u biliyorum arkadaşlarım anlattı. Şampiyonluk adaylarından iyi oyuncuları var. Ama an itibariyle iyi gitmiyorlar, son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar istekli olmamız lazım ki maçı kazanabilelim. Derbi olduğunu farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Benim gol atmam harika bir şey ancak bunun galibiyetle süslenmesi öne çıkan şey. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun" şeklinde konuştu.