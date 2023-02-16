EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 16:15

AÖF öğrencileri dikkat! Az önce duyuru yapıldı: Tarihler sil baştan değiştirildi!

AÖF Yükseköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin tüm öğrencilerinin dikkatine! Önümüzdeki Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 16:15
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AÖF öğrencileri dikkat! Az önce duyuru yapıldı: Tarihler sil baştan değiştirildi!
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Yükseköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin tüm öğrencilerinin dikkatine! Önümüzdeki Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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2022-2023 akademik yılında 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilerden Bahar Dönemi için herhangi bir kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Sorunsuz  akademik bir yıl için tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlanacak. 

Daha fazla bilgi edinmek için; https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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