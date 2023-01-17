AÖF sınavına girecekler dikkat! Sınava giriş belgesi yayınlandı! AÖF final sınavı giriş belgesi için giriş belgesi alma ekranı ve tüm detaylar







AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI! | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?







AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

BÜTÜNLEME VE TELAFİ SINAVI VAR MI?

Üniversite bünyesinde eğitim veren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), güz yarıyılı yarıyıl sonu sınavları için sınav giriş belgelerini öğrencilerin kullanımına açtı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesini nasıl ve nereden alacaklarını araştırmaya devam ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi ve AÖF final sınavı giriş belgesi ekranına nasıl ulaşılacağı ile ilgili detaylar.Açık öğretim eğitimi veren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınavları başladı. Sınava girmek için gerekli giriş belgesini almak isteyen öğrenciler "AÖF sınav giriş belgesini nereden ve nasıl alabilirim?" gibi sorularla araştırma yaparak bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022-2023 Güz Dönemi Final Sınavları sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz .Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023Öğrenciler, AÖF sınavına giriş belgelerini e-Devlet giriş seçeneği ile veya TC kimlik numarası ve şifreleri ile kontrol edebilirler. AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınav günü yanlarında getirebilecekleri eşyalar, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adresi, oda ve koltuk numarası yer alacaktır.Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen eğitim programının dönem sonu sınavları, öğrencilerin derslerdeki başarılarının belirlenmesi için önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerin sınavların geçerliliği için ara sınavların %30, dönem sonu sınavlarının %70 oranında etkili olduğu belirtilmiş. Sınavlar, 20 sorunun 30 dakika içinde cevaplanması şeklinde düzenleniyor ve 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevapların doğru cevapları etkileyecek şekilde düzenleniyor. Geçme notu ise 35 olarak belirlendi.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav yönetmeliğine göre, dönem sonu sınavlarına katılan öğrenciler için bütünleme ve telafi sınavları yoktur. Öğrencilerin herhangi bir dersi için yıl sonu ortalaması 35'in altında ise, bu ders için FF harf notu ile başarısız olarak değerlendirilir. Bu durumda, mezuniyet için gerekli krediye ulaşmak isteyen öğrenciler yaz okulu sınavlarına katılmalıdır. Yaz okulu sınavları AÖF akademik takvimine göre 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.