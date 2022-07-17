EĞİTİM
17 Temmuz 2022 - 01:24

AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Anadolu Üniversitesi, 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi duyurusu

Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 yılı yaz okuluyla ilgili kayıtları tamamladıktan sonra sınava girecek olan adayların gözleri sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Sınav tarihine ilişkin yapılan araştırmalara karşılık olarak yayınlanan sınav takviminde 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi duyurusu yapıldı. İşte, 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler..

EĞİTİM
17 Temmuz 2022 - 01:24
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AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Anadolu Üniversitesi, 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi duyurusu


Açıköğretim Fakiltesi'ne kayıtlı olan adaylardan dönem derslerini veremeyenler veya üstten ders almak isteyenler yaz okulu kayıtlarını yaptırdılar. Kayıtların tamamlanmasının hemen ardında ise sınav tarihi beklenmeye başlandı. Adaylar ders seçimlerini 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden "Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim" bağlantısından yaparken sınav tarihi ile ilgili aramalarda son günlerde çoğaldı.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu Üniversitesi, akademik yıl takvimi kapsamında yaz okulu sınavı tarihi hakkında bilgilendirme yaptı. İşte, herkesin cevabını araştırdığı 'AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?' sorusunun yanıtı..



AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman

Anadolu Üniversitesi, 2022 AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi duyurusu

Anadolu Üniversitesi'nin 2021-2022 öğretim yılı eğitim takvime göre yaz okulu sınavlarının Ağustos ayında gerçekleşeceği bildirildi. Sınavlarının online veya yüzyüze yapılacağı hakkında henüz net açıklama yapılmazken akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavının 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

AÖF yaz okulu sınavlarında sınava giren öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak. 30 dakika sürede ise verilen sorular yanıtlanacak. Adayların sınavdan geçebilmeleri için almaları gereken not 35'tir. AÖF sınavında 4 yanlışın bir doğru uygulaması devam etmektedir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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