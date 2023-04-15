EĞİTİM
15 Nisan 2023 - 15:51

AÖL kayıt yenileme tarihi sona erdi! 2022-2023 AÖL 2.dönem sınav takvimi

Açıköğretim Lise Sınavları için geri sayım başlarken MEB tarafından takvim yayınlandı. Geçtiğimiz dönem online olarak yapılan AÖL sınavları bu dönem online mı yüz yüze mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

EĞİTİM
15 Nisan 2023 - 15:51
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AÖL kayıt yenileme tarihi sona erdi! 2022-2023 AÖL 2.dönem sınav takvimi


AÖL kayıtları 3 Nisan 2023 tarihiyle başlarken gözler sınav tarihlerine çevrildi. Öğrenciler sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak araştırırken MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile AÖL sınav takvimi ve kayıt tarihleri belli oldu.

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. döneminde sınavlar 24 Nisan 2023 tarihinde başlarken 30 Nisan tarihinde ise son bulacaktır.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?



MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları geçtiğimiz dönem online gerçekleşirken 2. dönem nası olacağı ise merak konusu oldu. AÖL sınavlarının online olarak yapılacağına dair açıklama çok geçmeden yapıldı.

AÖl 2.dönem sınav takvimi

KAYIT YENİLEME TARİHİNDE SON GÜN

AÖL kayıt yenileme işlemleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden ötürü tarihlerde uzatmalar yapıldı. Kayıt yenileme ya da ilk kayıt işlemlerini tamamlamayanlar sınavlara katılım sağlayamayacak. 3 Nisan 2023 tarihinde sona eren kayıt yenileme işlemleri için ücretler ise bu dönem sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 5 TL olarak yer alacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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