AÖL kayıt yenileme tarihi sona erdi! 2022-2023 AÖL 2.dönem sınav takvimi

AÖL kayıtları 3 Nisan 2023 tarihiyle başlarken gözler sınav tarihlerine çevrildi. Öğrenciler sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak araştırırken MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile AÖL sınav takvimi ve kayıt tarihleri belli oldu.
AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. döneminde sınavlar 24 Nisan 2023 tarihinde başlarken 30 Nisan tarihinde ise son bulacaktır.
AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?
MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları geçtiğimiz dönem online gerçekleşirken 2. dönem nası olacağı ise merak konusu oldu. AÖL sınavlarının online olarak yapılacağına dair açıklama çok geçmeden yapıldı.