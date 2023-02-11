Türkiye'yi derinden sarsan deprem afeti üzerine AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde değişiklikler yapıldı. MEB, Kahramanmaraş ve birçok illerde yaşanan duruma karşılık olarak kayıt yenileme işlemlerini ve sınavlarını ertelediklerini açıkladı. AÖL, sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?
EĞİTİM
11 Şubat 2023 - 09:15
AÖL öğrencileri dikkat! Flaş gelişme az önce açıklandı
Açık Öğretim Lise adaylarını yakından ilgilendiren açıklama gelirken AÖL, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatılma kararı alırken Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ÖSYM ve MEB sınavların tarihleri ertelendi. AÖL 2023 kayıt yenileme ne zaman?
EĞİTİM
11 Şubat 2023 - 09:15