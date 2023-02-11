EĞİTİM
11 Şubat 2023 - 09:15

AÖL öğrencileri dikkat! Flaş gelişme az önce açıklandı

Açık Öğretim Lise adaylarını yakından ilgilendiren açıklama gelirken AÖL, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatılma kararı alırken Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ÖSYM ve MEB sınavların tarihleri ertelendi. AÖL 2023 kayıt yenileme ne zaman?

EĞİTİM
11 Şubat 2023 - 09:15
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AÖL öğrencileri dikkat! Flaş gelişme az önce açıklandı
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Türkiye'yi derinden sarsan deprem afeti üzerine AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde değişiklikler yapıldı. MEB, Kahramanmaraş ve birçok illerde yaşanan duruma karşılık olarak kayıt yenileme işlemlerini ve sınavlarını ertelediklerini açıkladı. AÖL, sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖL KAYIT TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

MEB, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi üzerinden örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilere açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleriyle beraber 2022-2023 eğitim ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını belirtildi.



AÖL sınavları ertelendi mi?

TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

MEB tarafından milli yas nedeniyle 07.12 Şubat 2023 tarihleri arasında ülke genelinde e sınav merkezlerine yapılacak olan duyurular açıklanırken motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık ve amatör telsizcilik gibi sınavlarda da erteleme kararı alındı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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