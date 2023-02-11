AÖL öğrencileri dikkat! Flaş gelişme az önce açıklandı







AÖL KAYIT TARİHLERİ GÜNCELLENDİ







TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

Türkiye'yi derinden sarsan deprem afeti üzerine AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde değişiklikler yapıldı. MEB, Kahramanmaraş ve birçok illerde yaşanan duruma karşılık olarak kayıt yenileme işlemlerini ve sınavlarını ertelediklerini açıkladı. AÖL, sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?MEB, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi üzerinden örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilere açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleriyle beraber 2022-2023 eğitim ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını belirtildi.MEB tarafından milli yas nedeniyle 07.12 Şubat 2023 tarihleri arasında ülke genelinde e sınav merkezlerine yapılacak olan duyurular açıklanırken motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık ve amatör telsizcilik gibi sınavlarda da erteleme kararı alındı.