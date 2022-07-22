EĞİTİM
22 Temmuz 2022 - 01:56

AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sona eriyor? AÖL nasıl kayıt olurum? AÖL giriş ekranı...

2022 yılının 3. dönem açık lise yazılı sınavları başladı. Açık öğretimden liseyi bitirmek isteyen öğrenciler sınavların başlamasından haberdar olduklarında giriş ekranına girebilmek için araştırma yapmaya başladı. Açık lise ile ilgili detaylar haberimizde!

EĞİTİM
22 Temmuz 2022 - 01:56
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AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sona eriyor? AÖL nasıl kayıt olurum? AÖL giriş ekranı...


 

Açık öğretim okuyan binlerce öğrenci için heyecan başladı. Lise terk  eden öğrenciler orta okul mezunlarının açıktan lise okuma gibi bir avantajları bulunuyor.  Açık liseden mezun olan öğrenciler üniversiteye girme hakkıda kazanıyor. Açık öğretime kayıt olmak için belli şartlar bulunuyor. 18 yaş altı veya 18 yaş üstü  herkes başvurabilir. Lise derslerinden sınava girecek olan öğrenciler her ders için 20 sorudan en az 9 soruyu cevaplaması gerekir. Başarılı oldukları durumlarda derslerden geçmiş olurlar. MEB tarafından hazırlanan sınavlar dün itibari ile başladı. Açık öğretimden mezun olmak isteyen öğrenciler sınavlara girmeye başladı. AÖL giriş ekranına nasıl gireceğini bilmeyen adaylar için haberimizde AÖL giriş ekranı ile bilgileri derledik.

2022 açık lise AÖL 3. dönem sınavları başladı!



Açık öğretim lise sınavları dün başladı. 3. dönem sınavları 9 gün boyunca sürecek olan sınav online şekilde yapılmaktadır. Sınav 29 Temmuz'da sonra erecektir.
açık öğretim 3. dönem sınavları başladı

AÖL sınavı online mı olacak?

AÖL sınavları bilgisayar üzerinden online şekilde yapılacak. Belirlenen sınav yerlerinde gözetmenler ve sınıf içi kameraların bulanacağı ortamda bilgisayar üzerinden sınava girecekler. Test şeklinde olacak sınavların her ders için 20 soru sorulacak. Süre ise 25 dk olarak belirlendi. Sınavlar için giriş ekranına giriş yapmak isteyen öğrenciler ilk gün yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşayabilirler. 29 Temmuz'a kadar vakit tanındı.

Online sınavlara giriş nasıl yapılır?

AÖL giriş ekranına TC numarası veya öğrenci numarası ve belirledikleri şifre ile giriş yapabilirler. 100 lük sistem uygulanıyor. Ve yanlış cevaplar doğruları götürmüyor. 20 sorudan en az 9 soruyu doğru şekilde cevaplayan öğrenciler dersi geçmiş oluyor. Online sınavda elektrik kesintisi, bilgisayar kapanması vb durumlarda sınava kaldığı yerden geri devam edebilecekler.

Açık öğretim lisesinden mezun olma şartları neler?

18 yaş ve altı öğrenciler dönemde en az 8

18 yaş ve üstü öğrenciler dönemde en az 5

toplam kredi ise en az 170 olması gerekir.

Ortak olan derslerden geçmesi veya muafiyet olması gerekir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Bu dersi başarılı bir şekilde geçmek zorunludur.
açık öğretim lise dersleri

Açık öğretim lisesine kimler kayıt olabilir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÖL puan hesaplama nasıl yapılır?

Yüzlük sistem olan sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. Her bir sorusunun puanı ise 5'dir. Her ders için ayrı puanlama yapılacaktır. Kullanılan Formül ise soru sayısını doğru sayısına bölüp çıkan sonuç ile 100 çarpılarak elde edilir. Sınav sonuçlarında doğru yada yanlış soru bilgisi verilmeyecektir. Sadece aldıkları puanları görebilecekler.

Eğer sınavda hatalı bir soru var ise sorunun iptaline karar verilip tekrardan hesaplama yapılacaktır.
Cevap kağıdında veya cevap anahtarında bir sorun var ise Merkez Sınav Kurulunun toplanması ve aldıkları karar sonucunda doğru soru cevabı üzerinden değerlendirme yapılacak. Soru iptali olmayacaktır.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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