Apartmanda oturan herkesi ilgilendiriyor! Faturalar için yeni karar: Hemen başvurmalısınız!

Elektrik, su ve doğalgaz için yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında hediye verileceği söylendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları için yeni kampanya başlatılacağı ve hediye verileceği duyuruldu. Yapı Kredisi tarafından başlatılan kampanya duyurusunda 11.02.-10.03.2023 tarihleri arasında vereceğiniz 3 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS siparişi için 100 TL dağıtılacaktır! Ayrıca kredi kartı verilirken 3 yeni talimat için ek 50 TL ve toplamda 150 TL puan verileceği söylenildi.
50 TL ARTI PUAN VERİLECEK11 Şubat ve 10 Mart tarihlerinde 3 yeni siparişe banka tarafından müşterilerine 100 TL puan verileceği belirtildi. 3 yeni sipariş için de ayrıyeten 50 TL daha puan toplanacağı bilgisi de eklendi. Kampanya kapsamında kredi kartlarınızdan vereceğiniz otomatik ödeme talimatı için 50 TL ekstra puan verilecek.
SMS GÖNDERİLMESİ GEREKİYORKampanyadan yararlanmak için; TALIMAT yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik numaranızı yazarak 4470'e sms göndererek katılabilirsiniz. Sisteme kayıtlı cep telefonlarından yapılan katılım başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
FATURALAR OTOMATİK ÖDENECEKAyrıca daha önce tanımlı olan ve sadece faturalar için geçerli olan siparişlerin ve belirttiğiniz HGS siparişlerinin iptal edilerek yeniden programa alınması durumunda duyuru kapsamında olmayacağı etkinlik detaylarında belirtilmektedir. 11 Şubat 2023 - 10 Mart 2023 tarihleri arasındaki etkinlik döneminde düzenlenen her talimat için etkinlik süresi boyunca en az bir kez otomatik olarak fatura ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
KAMPANYA DETAYLARIKampanya süresince verilen talimatlar, kampanya bitiminden itibaren 6 ay süreyle geçerli olmalıdır. Etkinlikten kazanılan puanlar 15 Nisan 2023 tarihinde kredi veya banka kartınıza yüklenecektir. Yüklenmesi 2 iş günü kadar sürebilir. - Ödül talep etmek için müşterilerin en az bir kredi veya banka kartı olması gerekir.
- Aynı aboneye birden fazla otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda sadece biri ödüllendirilecektir.
- Kampanyanın başlamasına 6 ay kala iptal edilen otomatik fatura ödemeli siparişler, kampanya döneminde iade edildiği takdirde ödül verilmeyecektir.
- Birinci derece yakını adına kesilen fatura ödemesi veya HGS siparişi kampanya tarihinden altı ay öncesine kadar iptal edilerek yönlendirilirse ödüller ödenmeyecektir.
- Cep telefonu faturalandırma kılavuzu, müşteri numara taşınabilirliği uygulamasında operatör değiştirip tekrar sipariş verdiğinde sadece son sipariş ücreti iade edilecektir. Etkinlik boyunca sadece cep telefonu, doğalgaz, elektrik, su, internet ve HGS kullanım kılavuzları hediye edilecektir. - Hızcep'in talimatları etkinlik kapsamında ödüllendirilmez.
- Müşteriler etkinlikten bir kez yararlanarak 150 TL'ye kadar kazanabilir.
- SMS gönderim ücreti GSM operatörünün kendi tarifesine göre belirlenir.
- Bu promosyon diğer kişisel tekliflerle birlikte kullanılamaz.
- Bu koşullara uymayan talimatlar için kazanılan puanlar, kampanya bitiş tarihini takip eden 6. ayın sonunda müşteri tarafından geri alınacaktır.
-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.