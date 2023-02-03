Samsung ile rekabet edebilmek için her yıl ürünlerine yeni özellikler ekleyen Apple, 2077 yılında üretilen ve kurusundan bile henüz çıkmamış olan nostaljik bir telefonu açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor. iPhone cep telefonunun, 50 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) civarında alıcı bulacağı değerlendiriliyor. İlk çıkarıldığı dönemde 599 dolarda satışa sunulan iPhone cep telefonunun 2 megapiksel kameraya ve 3,5 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. 4 GB veya 8 GB depolama seçenekleri bulunan telefonda aynı zamanda internet ve iTunes'ta var.
TEKNOLOJİ
03 Şubat 2023 - 18:56
Apple, 2007 yılından kalma nostaljik bir telefonunu müzayedeye çıkardı! Fiyat beklentisi 50 bin dolar..
Apple'ın 2007 cep telefonu müzayedeye çıkarılacak. Kutusu bile açılmamış olan birinci nesil iPhone için teklif 2 bin 500 dolardan açılacak. 16 yıllık telefonun 1 milyon liraya kadar alıcı bulabileceği düşünülüyor.
TEKNOLOJİ
03 Şubat 2023 - 18:56