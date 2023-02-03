Apple, 2007 yılından kalma nostaljik bir telefonunu müzayedeye çıkardı! Fiyat beklentisi 50 bin dolar..













İPHONE CEP TELEFONU İÇİN REKOR TEKLİF

AÇIK ARTIRMA SÜRECİ 19 ŞUBAT'A KADAR

Samsung ile rekabet edebilmek için her yıl ürünlerine yeni özellikler ekleyen Apple, 2077 yılında üretilen ve kurusundan bile henüz çıkmamış olan nostaljik bir telefonu açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor. iPhone cep telefonunun, 50 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) civarında alıcı bulacağı değerlendiriliyor. İlk çıkarıldığı dönemde 599 dolarda satışa sunulan iPhone cep telefonunun 2 megapiksel kameraya ve 3,5 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. 4 GB veya 8 GB depolama seçenekleri bulunan telefonda aynı zamanda internet ve iTunes'ta var.Uygulama mağazasının olmadığının bilindiği iphone cep telefonunun 2G ağlarında çalıştığı ve AT&T ağına özel tasarlandığı aktarıldı. 8 GB telefon 2007 yılında bir TV programında dövme sanatçılığı yapan Karen Green'e verilmiş ve hiç açılmamış. Green'in telefonu gibi başka açılmamış birinci nesil iPhone, Ekim ayında kapalı bir listede 39.000'den fazla birim ile LCG Müzayedeleri yetkililerince müzayedeye çıkarıldı.LCG Müzayedelerinin Karen Green'e ait iphone cep telefonunu listeye aldığı ve cep telefonu için başlangıç teklifinin 2.500 dolardan başlayacağı öğrenildi. Apple meraklıları tarafından ilgiyle takip edilecek olan tarihi eseri müzasyede sürecinin 19 Şubat'a kadar deva edeceği bildirildi.