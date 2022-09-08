TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 11:12

Apple, ailesinin yeni üyeleri iPhone 14 serisini tanıttı!

iPhone 14 serisinin ne zaman duyurulacağı ve piyasaya sürüleceği yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. ABD’li teknoloji şirketinin Menlo Park’ta bulunan merkezinde düzenlenen Apple Event etkinliğinde yeni iPhone 14, AirPods ve Apple Watch modellerini görücüye çıkardı. İşte, İphone 14 serisinin özellikleri ve Türkiye satış fiyatı..

TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 11:12
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Apple, ailesinin yeni üyeleri iPhone 14 serisini tanıttı!


ABD'li teknoloji üreticisi Apple, iPhone 14 serisi de dahil olmak üzere diğer tüm yeni ürünlerini duyurdu. Düzenlenen Apple Event etkinliği ile iPhone 14 akıllı telefon modellerinin teknik özellikleri ve fiyatları da resmi olarak açıklandı. 

iPhone 14 serisi

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus özellikleri



Apple, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Seride standart olarak kabul edilen iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın özellikleri şöyle:

6,1 inç ekran boyutuna sahip olan iphone 14'ün işlemcisi A15 bionic çip. Arka kamerası 12 megapiksel + ultra geniş açılı olarak tasarlanan iphone 14 telefonun Plus olarak geliştirilen modelinin 14'ten farklı olarak 6,7 inç ekrana sahip olduğu görülüyor.

iPhone 14 serisi

iPhone 14 , kaza algılama yetenekleriyle öne çıkıyor ve uydu bağlantı teknolojisine sahip. iPhone 14'ün bu harika özelliği, acil aramalar için kullanılacak. Uydu iletişimi başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da sunulacak.

iPhone 14 serisi

Apple'ın 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modelleri, iPhone 14 modellerine kıyasla daha ince çerçevelerle geliyor . iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ayrıca Dynamic Islands adlı yeni bir çentik tasarımına sahiptir. Önceki modele göre %30 daha az yer kaplayan yeni çentik, kullanıcıların çeşitli bildirimleri görmelerini sağlıyor. Mor bir seçenek de ekleyen iPhone 14 Pro modeli, A16 Bionic işlemciden güç alıyor.

"iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları"

iPhone 14 serisi

iPhone 14 modelinin Türkiye satış fiyatları 39 bin 999 TL'den başladığı ve 53 bin 199 TL'ye kadar çıktığı söyleniyor. En iyi iPhone modeli iPhone 14 Pro Max modeli Türkiye'de 43 bin 999 TL'den başlıyor ve 57 bin 199 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte, donanımlarına göre iphone 14'lerin satış fiyatları..

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları

Apple Watch Ultra

Standart iPhone ve Pro modeli arasında bir yerde olduğu söylenen iPhone 14 Max'in 899 dolardan başlayacağı konuşuluyor. Apple , her model için farklı depolama seçenekleri sunar, bu nedenle fiyatlar değişebilir.

Gelen bir bilgiye göre iPhone 14 ailesi enflasyon ve artan tedarik maliyetlerinden dolayı fiyatları yaklaşık %15 daha pahalı hale getirecek.

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları

Apple internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 16 Eylül'de ön siparişe sunulacak olan iPhone 14 modeli 23 Eylül'den itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Apple Watch Ultra teknik özelikleri ve Türkiye satış fiyatı

Apple Watch Ultra

Apple'ın uzun zamandır beklenen tanıtım etkinliğinde Apple Watch Ultra ilk kez tanıtıldı. Apple'ın Ultra Watch serisi, kullanıcılara 36 saatlik pil ömrü sunuyor. Saat, profesyonel sporcular için özel olarak geliştirildi ve ayrıca bir gece modu da içeriyor.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra'nın ABD'de satış fiyatının 799 dolar olduğu belirtildi.. Apple Watch'un 8 GPS versiyonu 399 dolar ve bağlantı servisli versiyonu da 499 dolar. Apple Watch SE'nin ise satış fiyatının 249 dolardan olacağı açıklandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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