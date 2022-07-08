Apple AirPodslarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

Airpods kulaklık kullanan kullanıcılar bazı sorunlar ile karşılaştıklarında ne yapabileceklerini araştırıyor. Peki Airpods
sorunları nasıl çözülür? Airpods bağlanma sorunu nedir? Airpods kulaklık ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Airpods kulaklık sorunları
Airpods kulaklık sorun çözümleri için ilk olarak kapatıp tekrar açmak denenebilir. Bu yöntem genel olarak işe yaramaktadır. Airpods bu şekilde resetlenebilir. Airpods resetleme adımları şu şekildedir; iki tarafın kulaklığını da kutusuna koymalısınız. Daha sonra kutunuzun üstünde ışık yanıp sönene kadar yani 15 saniye kadar düğmesine basılı tutmalısınız. Airpods şarj kutunuzu telefonunuzun yanında açarak eşleştirme adımlarını izlemelisiniz. Daha önceden kulaklığınızı cihazınız ile eşleştirdiğiniz için bağlantı kurulurken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ancak bu tür sorunları çok sık yaşıyorsanız kulaklığınızın orijinal olup olmadığını öğrenmeniz sağlıklı olacaktır.
Kaybolan Airpods nasıl bulunur
Eğer kulaklığınızı kaybettiyseniz telefonunuzda Find My uygulamasını kullanabilirsiniz. Konumunuz sayesinde kulaklığınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz ancak iki kulaklığında kutusunun içinde olması gerekmektedir. Diğer adımlar ise şu şekildedir; iCloud.com sitesine girerek oturum açmalısınız ve iPhone bul seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra önünüze gelen ekranda tüm cihazlar listesini seçerek AirPod kulaklığı seçmelisiniz.
Airpods ses sorunları
Airpods kulaklığınızda ses sorunu yaşıyorsanız öncelikle telefonunuza yakın bir yerde kulaklığı kullanmayı denemelisiniz. Kulaklıklar 30 metre içerisinde ses sorunları yaşatabiliyor. Parazit kaynaklar bulunuyorsa bunlar da Airpods kulaklıkların menzil mesafesini azaltabilmektedir.
Airpods durması
Kulaklığınızı kullanırken dinlediğiniz içerik kendi kendine duruyorsa telefonunuzun ayarlar kısmından Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz. Diğer adım olarak ise Airpods kulaklığınızın yan tarafındaki i simgesinden otomatik kulak algılama özelliğini kapatabilirsiniz. Ancak bu özelliği kapatmak kulaklığınızın pil ömrünü azaltabilmektedir. Diğer bir yöntem olarak kulaklığınızı resetleyerek tekrar bağlanabilirsiniz ancak tüm bunlara rağmen sorunu çözemiyorsanız yetkili servis desteği alabilirsiniz.
Airpods otomatik kulak algılama
Airpods kulaklıklarda bulunan otomatik kulak algılama özelliği kulaklığınızı kulağınızdan çıkardığınız anda içeriğin durdurulması demektir. Eğer bu özelliği kullanamıyorsanız ayarlar kısmından bluetooth özelliğine girerek Airpods yanında bulunan i simgesine tıklamalı ve otomatik kulak algılama özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı zamanda kulaklığınızın temiz olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Kulaklığınızı biraz izopropil alkol ve pamuklu çubuk yardımıyla temizleyebilirsiniz.
Airpods bağlanma sorunu
Eğer cihazınıza kulaklığınızı bağlarken sorun yaşıyorsanız iki kulaklığı da kutusuna koyduktan sonra 15 saniye kadar beklemeyi deneyebilirsiniz. Kutudan çıkardıktan sonrra kontrol merkezini açarak telefonunuzun şu an çalınan kısmındaki iki çizgiye basıp manuel bağlanma özelliğini deneyebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise uçak modunu etkinleştirip daha sonra tekrar açmak olabilir. Ancak bu çözüm de işe yaramıyorsa telefonunuzu yeniden bşaşlatabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen kulaklığınızı bağlayamadıysanız kulaklıklarınızı sıfırlayarak tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz. Diğer bir seçenek ise kulaklıklarınızın şarjı bitmiş olabilir. Kulaklıklarınızı şarj ettikten sonra bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz.
Airpods Mac cihazlara bağlanma
Airpods cihazınızı Mac cihazınıza bağlayamıyorsanız Mac cihazınızın kontrol merkezini açarak Bluetooth simgesine basarak birkaç saniye bekledikten sonra tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu da işe yaramıyorsa Bluetooth arka plan programlarını kapatmayı deneyebilirsiniz ancak bu işlemi yaparsanız Bluetooth cihazlarda olan tüm bağlantılarınız sıfırlanır. Bunu yapabilmek için terminal penceresi açıp 'suda pkill blued' yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak sıfırlamayı yapabilirsiniz.
Airpods şarj sorunu
Airpods şarj cihazınızı kontrol etmek için bunu ilk olarak telefonunuzda deneyebilirsiniz. Eğer şarj cihazınız düzün çalışıyoesa kulaklığınızın kutusunda bulunan Lightning noktasını kontrol edebilirsiniz. Eğer kulaklık kutunuzu cebinizde ya da çantanızda taşıyorsanız kutunuzun şarj kısmına bazı maddeler girmiş olabilir. Zarar vermeyecek şekilde bu kalıntıları temizleyebilirsiniz. Çok fazla bastırmamaya ve ince uçlu bir aletle bunu yapmaya özen göstermelisiniz. Eğer bu işlemleri yaptıktan sonra da şarj sorununuz devam ederse Apple ile iletişime geçerek sorununuzu anlatabilirsiniz.
Airpods şarj çabuk bitme sorunu
Airpods kulaklığınızın şarjı çabuk bitiyorsa pil ömrünü optimize etmeyi deneyebilirsiniz. Bluetooth kısmından bunu kontrol edebilirsiniz ancak açık olduğu halde bu durumla karşılaşıyorsanız Airpods kulaklıklarınızı sıfırlayarak yeniden bağlamayı deneyebilirsiniz. Eğer bu sorunu sık sık yaşamaya başladıysanız Apple size 49 dolar karşılığında şarj kutunuzu değiştirme imkanı sunmaktadır. Eğer kulaklıklarınız garanti süresi içindeyse bu ücreti ödemek zorunda kalmazsınız.
Doğru kablosuz kulaklık
Airpods orijinal kulaklığı kullanmak iPhone kullanıcıları açısından hem sağlıklı hem de doğru bir seçim olarak bilinmektedir. Bu kulaklıklar aynı anda iki cihaza bağlanabilme özellikleri olduğu ve düşük enerji ile iletişim kurabildikleri için doğru bir tercihtir.