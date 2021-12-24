Apple'dan indirim müjdesi! iPhone telefonlarda yeni fiyatlar belirlendi..













ABD merkezli Apple şirketi, Türkiye'de hızlı bir şekilde yükselen dolar kuru nedeniyle İPhone modellerine ciddi oranlarda zamlar yapmıştı. Zamdan önce 22 bin 999 TL'den satılan iPhone 13 Pro Max 128GB telefon gelen zamla birlikte 31 bin 999 TL'ye yükselmişti. İPhone 13 Pro Max 1TB telefonda satış fiyatı olarak 41 bin 999 TL rakamı belirlenmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı kur korumalı TL mevduat hesabı sistemiyle ilgili verdiği bilgiler sonrası döviz kurları aniden düşmeye başladı. Özellikle doların ciddi oranda geri çekilmesi İPhone telefonların fiyatlarına da yansıdı. Apple, başta iPhone telefon modelleri olmak üzere birçok üründe indirimler yapmaya başladı.* iPhone SE 2 64 GB: eski fiyat 10 bin 499 TL, yeni fiyat 7 bin 799 TL* iPhone 11 64 GB: eski fiyat 13 bin 999 TL, yeni fiyat 10 bin 999 TL* iPhone 11 128 GB: eski fiyat 14 bin 999 TL, yeni fiyat 11 bin 699 TL* iPhone 12 mini 64 GB: eski fiyat 17 bin 999 TL, yeni fiyat 13 bin 499 TL* iPhone 12 64 GB: eski fiyat 19 bin 999 TL, yeni fiyat 14 bin 999 TL* iPhone 13 mini 128 GB: eski fiyat 19 bin 999 TL, yeni fiyat 14 bin 799 TL* iPhone 13 128 GB: eski fiyat 21 bin 999 TL, yeni fiyat 16 bin 299 TL* iPhone 13 Pro 128 GB: eski fiyat 28 bin 999 TL, yeni fiyat 21 bin 499 TL* iPhone 13 Pro Max 128 GB: eski fiyat 31 bin 999 TL, yeni fiyat 23 bin 999 TL.