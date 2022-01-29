TEKNOLOJİ
29 Ocak 2022 - 23:30

Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!

Apple, yeni iPhone işletim sistemi iOS 15.4'ü kullanıcılarına sunmaya hazırlanırken güncelleme ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de açıkladı. Açıklamada, yeni güncelleme yüklendiğinde Face ID'de yaşanan maske sorunun ortadan kalkacağı bildirildi.

TEKNOLOJİ
29 Ocak 2022 - 23:30
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Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına iOS 15.3 güncellemesi gönderdi. Bu güncelleme sonrası ise 15.4 güncellemesinin hazırlıklarını hızlandırdı. beklemeye başladı.




15.4 güncellemesini sunmaya hazırlanan Apple, iPhone kullanıcılarına farklı cilt tonlarının yer aldığı 112 yeni emojiyi de gönderecek. 






FACE ID MASKE SORUNI ÇÖZÜLÜYOR!

Pandemi sürecinde en .ok kullanılan Face ID'de ise kullanıcıların taktıkları maskeler telefonunun kilidini açtırmada zorluk çıkardı. Bu sorunun farkına varan apple ise yeni güncellemeleri iOS 15.4 ile birlikte bu sorunu çözmüş olacak.

iPhone 12 ve daha yeni cihazlardan kullanan kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte maskelerini çıkarmadan telefon kilidini açabilecekler. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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