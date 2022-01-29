Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına iOS 15.3 güncellemesi gönderdi. Bu güncelleme sonrası ise 15.4 güncellemesinin hazırlıklarını hızlandırdı. beklemeye başladı.
15.4 güncellemesini sunmaya hazırlanan Apple, iPhone kullanıcılarına farklı cilt tonlarının yer aldığı 112 yeni emojiyi de gönderecek.
FACE ID MASKE SORUNI ÇÖZÜLÜYOR!
Pandemi sürecinde en .ok kullanılan Face ID'de ise kullanıcıların taktıkları maskeler telefonunun kilidini açtırmada zorluk çıkardı. Bu sorunun farkına varan apple ise yeni güncellemeleri iOS 15.4 ile birlikte bu sorunu çözmüş olacak.
iPhone 12 ve daha yeni cihazlardan kullanan kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte maskelerini çıkarmadan telefon kilidini açabilecekler.
15.4 güncellemesini sunmaya hazırlanan Apple, iPhone kullanıcılarına farklı cilt tonlarının yer aldığı 112 yeni emojiyi de gönderecek.
FACE ID MASKE SORUNI ÇÖZÜLÜYOR!
Pandemi sürecinde en .ok kullanılan Face ID'de ise kullanıcıların taktıkları maskeler telefonunun kilidini açtırmada zorluk çıkardı. Bu sorunun farkına varan apple ise yeni güncellemeleri iOS 15.4 ile birlikte bu sorunu çözmüş olacak.
iPhone 12 ve daha yeni cihazlardan kullanan kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte maskelerini çıkarmadan telefon kilidini açabilecekler.