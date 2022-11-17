TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 15:15

Apple'dan şok Macbook Pro Kararı

Apple'dan Şok MacBook Pro Kararı Apple'ın 'profesyonel' 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarların lansmanını 2023 yılına erteleme kararı, cihaz değişikliği yapmak ve lansmanı görmek isteyenleri M2 Pro ve M2 Ultra MacBook'ları beklemek ya da şu anda sunulanları kabul etmek gibi bir ikilemde bıraktı.

TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 15:15
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Apple'dan şok Macbook Pro Kararı


Apple'dan Şok MacBook Pro Kararı

Apple'ın 'profesyonel' 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarların lansmanını 2023 yılına erteleme kararı, cihaz değişikliği yapmak ve lansmanı görmek isteyenleri M2 Pro ve M2 Ultra MacBook'ları beklemek ya da şu anda sunulanları kabul etmek gibi bir ikilemde bıraktı.



Ancak 2022 yılı sona ererken Intel'den geriye kalan işlemcilere sahip birkaç ürün hâlâ piyasada. Mac mini M1'e air M2 işlemciye geçti  ancak daha üst düzey  Intelli modeller hala satılmaya devam ediyor. Daha da önemlisi, şirketin en güçlü makinesi olan Mac Pro, bu yılın ilkbaharındaki Mac Studio duyurusu sırasında belli belirsiz bir ipucu dışında hala ortalıkta görünmüyor. Son kararla bu durum daha da belirsizleşti.

macbook pro lasnmanı ertelendi

Bunu not etmek neden önemli? 

Çünkü Apple tarafından çok açık bir söz verildi. Tim Cook ve ekibi, 2020'deki Dünya Çapında Geliştirici Konferansı sırasında macOS platformunun Intel'den ARM tabanlı Apple Silicon'a geçeceğini duyurdu. Ve tüm yeni Mac ürünlerinin 2022 sonuna kadar yeni platforma geçeceği sözünü verdi. Yani bundan sonra çıkacak tüm cihazlar Apple'ın kendi ürettiği işlemcilerden oluşacak.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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