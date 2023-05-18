Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 zam! Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar belli oldu..

Apple tarafından Türkiye için bir fiyat artışı yaşandı. Fiyat artışı özellikle sosyal medyada tartışıldı. Apple Türkiye'nin web sitesinde yer alan ürünlerin toplamda yüzde 10 arttığı tespit edildi.
APPLE'DAN ZAM KARARI! TÜRKİYE'DE YÜZDE 10 FİYAT ARTIŞI
Bu kapsamda; 32.999 TL olan iPhone 14 fiyatının 35.999 TL, 40.899 TL olan 512 GB'lık iPhone 14'ün fiyatının ise 44.399 TL olduğu görüldü. 36.999 TL olan 128 GB iPhone 14 Plus modelinin 39.999 TL'ye yükseltildiği yeni listede 44.899 TL olan 512 GB'lık iPhone 14 Plus modelinin de 48.399 TL'ye yükseldiği belirtildi.