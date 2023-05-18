TEKNOLOJİ
18 Mayıs 2023 - 12:44

Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 zam! Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar belli oldu..

AppleTürkiye, birçok ürününün fiyatlarını artırdı. iPhone'un fiyatının da büyük ölçüde sosyal medyada tartışılan fiyat artışlarına paralel olarak yükseldiği gösterildi. iPhone 14 35.999 TL'den, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL'den başladı. İşte Apple'ın yaptığı fiyat artışının ardından yeni fiyatlar..

TEKNOLOJİ
18 Mayıs 2023 - 12:44
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Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 zam! Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar belli oldu..


Apple tarafından Türkiye için bir fiyat artışı yaşandı. Fiyat artışı özellikle sosyal medyada tartışıldı. Apple Türkiye'nin web sitesinde yer alan ürünlerin toplamda yüzde 10 arttığı tespit edildi.

APPLE'DAN ZAM KARARI! TÜRKİYE'DE YÜZDE 10 FİYAT ARTIŞI

Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 zam

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yer alan bir habere göre birçok modelin fiyatları arttı. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max modellerinin fiyatlarının arttığına dikkat çekildi.



Bu kapsamda; 32.999 TL olan iPhone 14 fiyatının 35.999 TL, 40.899 TL olan 512 GB'lık iPhone 14'ün fiyatının ise 44.399 TL olduğu görüldü.

36.999 TL olan 128 GB iPhone 14 Plus modelinin 39.999 TL'ye yükseltildiği yeni listede 44.899 TL olan 512 GB'lık iPhone 14 Plus modelinin de 48.399 TL'ye yükseldiği belirtildi.

iPHONE 14 PRO MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI

128 GB iPhone 14 Pro 45.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro 48.799 TL

512 GB iPhone 14 Pro 54.399 TL

1 TB iPhone 14 Pro 59.999 TL

128 GB iPhone 14 Pro Max 49.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro Max 52.799 TL

512 GB iPhone 14 Pro Max 58.399 TL

1 TB iPhone 14 Pro Max 63.999 TL

Diğer taraftan, MacBook Air satış fiyatı 21 bin 599 TL'ye çıktı.

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