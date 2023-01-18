Apple'dan yeni zam kararı: iPhone 14'ün fiyatı koptu gidiyor! AppleTürkiye'den 2023 yılı güncel iPhone 14 fiyatları..







APPLE TÜRKİYE 2023 FİYATLARI







18 Ağustos Çarşamba günü en çok araştırılan konulardan birisi de Apple ürünlerine gelen yeni zamlar oldu. Apple ürünlerinin yükselişi cep telefonu almak isteyenleri oldukça üzdü. Özellikle iPhone 14 modelinin fiyatı bu kapsamda çok fazla sorgulanmaya başladı.iPhone 14'ün başlangıç ​​fiyatının son zamla birlikte 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıktğı belirtilirken iPhone 14 Plus, 36.999 TL'den satışa çıkacağı öğrenildi. Pro serisi de yeni zamlardan etkilenirken modelin 41.999 TL'den, Pro Max modelinin ise 45.999 TL'den satıldığı kaydedildi.