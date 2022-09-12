TEKNOLOJİ
12 Eylül 2022 - 17:09

Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor. Aylık iPhone kiralayabileceksiniz... İşte İphone'yi aylık kullanmanın bedeli ve şartları...

İddialara bakılırsa Apple, donanım ürünlerinde abonelik hizmetlerinde test hizmetleri başlattı. Bu abonelik hizmetleri ile iPhone'u olmayan kalmayacak. Abonelik devrinin başlamasıyla birlikte aylık iPhone kiralamak olası hale gelecek.

TEKNOLOJİ
12 Eylül 2022 - 17:09
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Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor. Aylık iPhone kiralayabileceksiniz... İşte İphone'yi aylık kullanmanın bedeli ve şartları...


ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünya genelinde artan donanım ve yazılım fiyatlarından dolayı "abonelik seçeneğine" geçmek istediği uzun süredir konuşuluyordu. Ortaya çıkan ve kulislewrde sürekli konuşulan söylentilere göre iPhone, iPad ve MacBook kiralama hizmeti başlayacak ve bu hizmetler de bu yıl içinde başlayacak.

iPhone, iPad ve MacBook kira işlemlerinin testleri bu yıl içinde yapılacak

iPhone abonelik devri

Bir süre önce Apple’ın donanımı ve aynı zamanda yazılım ürünlerinin aylık abonelik sistemine açabileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddianın nardından şu ana kadar Apple şirket yetkililerinden bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, bununla ilgili bir adımda atılmadı.



Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 'Far Out' etkinliğinde yeni hizmet konusu bahse açıklamayınca hizmetlerine ilişkin son durum bekleyenler tarafından merak edilmeye başlandı.

iPhone abonelik devri

Bloomberg'da editörlük yapan Mark Gurman, bir yazısında Apple'ın söz konusu hizmetini bekleyenler için sürpriz bir açıklama yaptı. Gurman 2022 yılı bitmeden Apple'ın donanım ve yazılımla ilgili abonelik hizmetini başlatabileceğini anlattı. başlayacağını söyledi. İlk önce ABD ve Avrupa`da kontrol edileceği kabul edilen hizmet, abonelik kanalıyla Apple ürünlerini kiralamanıza imkan sağlayacak.

iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor

Apple'ın 7 Eylül`de düzenlemiş olduğu Far Out etkinliğinde yeni ürünlerin açıklamasına karşın bu hizmetin açıklanmamış olması üstüne de Gurman, abonelik hizmeti konusunun açıklanmamasına sebep olarak lansman sırasındaki herhangi bir kompleks yaratılmak istenilmeme durumunu gösterdi. Fakat Gurman, söz konusu abonelikle iPhone kiralama hizmet sisteminin 2022 yılı içinde başlayacağını öne sürdü.

iPhone abonelik devri

Ekim ayı içerisinde iPad ve MacBook benzer biçimde mamüller için bir faaliyet daha yapılacağı söyleniyor. Şayet Bloomberg editörü Gurman`ın iddiaları doğru olarak tanımlanırsa abonelik sistemi bu etkinlik ile birlikte açığa çıkabilecek. Aynı zamanda AppleCare+ adı verilen yardımcı planının da tekrar bu etkinlikte genişletileceği belirtiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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