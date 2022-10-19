Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin fiyatlarını yukarı çekti!







TÜRKİYE'DEKİ FİYATLARDA DAHA BÜYÜK FARK











Kısa bir süre önce iPhone 14 ailesini tanıtan ve mağazasını baştan aşağı yenileyen Apple, yeni tanıtımını yaptığı iPad modellerinin fiyatlarını tanıtım sonrası yukarı doğru çekti.Apple yeni cihazlarını duyurduğunda Apple Store'u da kapattı. Mağaza yeniden açıldığında fiyat değişikliğini göremeyen kullanıcılar sevindi ancak fiyat güncellendi. Önceki başlangıç ​​fiyatı 11 bin 199 TL olan iPad Mini, şimdi 12 bin 999 TL'ye alınabiliyor.Apple'ın 9. nesil iPad'i genellikle 7 bin 199 TL ye mal oluyor, ancak şu anda 8 bin 499 TL'ye satılıyor. iPad Air modelinin de 12 bin 799 TL'den 14 bin 999 TL'ye düştüğü far edildi. M1 işlemcili iPad Pronun 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatla satıldığı anlaşılırken yeni bir artışla 200.499 TL'ye yükseldiği ifade edildi.Artış sadece Türkiye'ye değil, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde de geliyor. Avrupa ülkelerindeki fiyat artışları da önemli ölçüde artmıştır.