DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:21

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, sosyal medyada alaycı bir paylaşım yaparak yeni iPhone 14'ün iPhone 13'e benzediğini söyledi.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 14:21
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!


Teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, Apple'ın gerçekleştirdiği lansmanda tanıtımını yaptığı yeni iPhone 14 modeliyle alaycı tavırlar sergileyerek dalga geçti. Jobs'un paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi, Apple'ın Türkiye'de de merakla beklenen lansmanı gerçekleşti ve başta iPhone 14 modelinin serisi olmak üzere diğer tüm yeni ürünler tanıtıldı. Yeni iPhone modellerinin fiyatı dünyanın hemen her ülkesinde gündemde ancak birçok kişi yeni iPhone'ların eski iPhone'lardan farklı olmadığı eleştirisini yaptı.



Steve Jobs'un kızı Eve Jobs

Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!

Apple'ın kurucu ortaklarından birisi olan Steve Jobs'un kızı Eve Jobs'da bu eleştirici grbun arasında yer aldı. Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, iPhone 14'ün önceki modellere kıyasla çok fazla değişiklik taşımamasını deyim yerindeyse ti'ye aldı.

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs

Jobs, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda internette viral olarak tanımlanan bir görüntüyü ekledi ve paylaşımında “Apple'ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13'ten iPhone 14'e geçerken ben.” ifadelerine yer verdi.

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs

Şimdi model olan Eve Jobs'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Jobs'a destek verdi. Bir kullanıcı "Kardeşim sürekli aynı şeyi paylaşıyor" derken, bir diğeri Steve Jobs'un Apple CEO'su olduğu zamana atıfta bulunarak "Babanızın zamanı. O da mı böyleydi?"

Jobs'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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