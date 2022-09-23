Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 serisinin yeni modeli bugün Türkiye'de satışlarına başlandı. Birçok kişi Apple Bağdat Caddesi Mağazası önünde sıraya girerken 57 bin liraya kadar çıkan telefonlara yoğun ilgi gösterildi. Kullanıcılar, iPhone 14 serisini satın almak için İstanbul'daki AVM Zorlu Center'daki Apple Store'un önünde sıraya girdi. Rezervasyon yaptıran vatandaşlar, akşam erken saatlerde mağazanın önünde beklemeye başladı. 30.000 TL ile 57.200 TL fiyat aralığında lansmanı yapılan model büyük ilgi gördü.
TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 19:14
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!
Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni iPhone 14 serisinin satışları bugün başladı. 57 bin liraya varan yeni iPhone 14 serisini almak isteyenler için İstanbul Apple Store önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 19:14
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