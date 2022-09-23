TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 19:14

Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni iPhone 14 serisinin satışları bugün başladı. 57 bin liraya varan yeni iPhone 14 serisini almak isteyenler için İstanbul Apple Store önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 19:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!


Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 serisinin yeni modeli bugün Türkiye'de satışlarına başlandı. Birçok kişi Apple Bağdat Caddesi Mağazası önünde sıraya girerken 57 bin liraya kadar çıkan telefonlara yoğun ilgi gösterildi.

Kullanıcılar, iPhone 14 serisini satın almak için İstanbul'daki AVM Zorlu Center'daki Apple Store'un önünde sıraya girdi. Rezervasyon yaptıran vatandaşlar, akşam erken saatlerde mağazanın önünde beklemeye başladı. 30.000 TL ile 57.200 TL fiyat aralığında lansmanı yapılan model büyük ilgi gördü.



iPhone 14 serisi

"iPhone 14 Pro ile ilk poz"

İlk iPhone 14 Pro serisi alıcıları, cihazla birlikte mağazalarda poz verdiler ve bu pozlarını sosyal medyada paylaştılar.

Sabahın erken saatinde mağaza önüne geldiğini söyleyen bir vatandaş, 45 dakika beklediğini ce çalışan arakadşların kendisine çok yardımcı olduklarını söyledi. Her yıl yeni model çıktığında mutlaka aldığını söyleyen kullanıcı 1 terabaytlık modeli 57 bin TL ödeme yaptığını belirtti.

iPhone 14 serisi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu
Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu
Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı
Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Teknosa.com’da kiralama hizmeti başladı
Teknosa.com’da kiralama hizmeti başladı
155 bin TL ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 Turnuvası’na kayıtlar başladı
155 bin TL ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 Turnuvası’na kayıtlar başladı
Son Haberler
Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı 85 dolara düştü..
Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı...
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan...
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık...
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem...
Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye'den güvenli liman desteği!
Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye'den güvenli...
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı 6 ayda bir yenilenecek!
EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı...
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun...
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi...
Türkiye'yi İsrail'e de şikayet eden Miçotakis, hedefine Ankara'yı aldı!'
Türkiye'yi İsrail'e de şikayet eden Miçotakis, hedefine Ankara'yı...
İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum' dedi teknede beyaz bikinisiyle pozlar verdi!
İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum' dedi teknede beyaz bikinisiyle...
MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..
MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?...
Kamu bankaları emekli maaşı promosyon miktarlarını açıkladı!
Kamu bankaları emekli maaşı promosyon miktarlarını açıkladı!
Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo, 70 bin liraya Fiat Albea!
Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin...
Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı! tek yön uçak bileti 9 bin 100 dolar..
Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı!...