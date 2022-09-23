Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!













"iPhone 14 Pro ile ilk poz"

Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 serisinin yeni modeli bugün Türkiye'de satışlarına başlandı. Birçok kişi Apple Bağdat Caddesi Mağazası önünde sıraya girerken 57 bin liraya kadar çıkan telefonlara yoğun ilgi gösterildi. Kullanıcılar, iPhone 14 serisini satın almak için İstanbul'daki AVM Zorlu Center'daki Apple Store'un önünde sıraya girdi. Rezervasyon yaptıran vatandaşlar, akşam erken saatlerde mağazanın önünde beklemeye başladı. 30.000 TL ile 57.200 TL fiyat aralığında lansmanı yapılan model büyük ilgi gördü.İlk iPhone 14 Pro serisi alıcıları, cihazla birlikte mağazalarda poz verdiler ve bu pozlarını sosyal medyada paylaştılar. Sabahın erken saatinde mağaza önüne geldiğini söyleyen bir vatandaş, 45 dakika beklediğini ce çalışan arakadşların kendisine çok yardımcı olduklarını söyledi. Her yıl yeni model çıktığında mutlaka aldığını söyleyen kullanıcı 1 terabaytlık modeli 57 bin TL ödeme yaptığını belirtti.