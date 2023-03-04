Apple, iPhone 14 için yeni bahar modellerini hazırlıyor!













APPLE SARI İPHONE İÇİN KOLLARINI SIVADI





Apple, iPhone serisine farklı renk seçenekleri eklemek için bir hazırlık yapıyor. Daha öncesinde kırmızı ve yeşil gibi çeşitli renk seçeneklerini sunarak piyasaya çıkan şirket, şimdilerde sarı bir iPhone 14 modelinin üzerinde çalışmalar yürütüyor. Yeni rengin ise bahar ayları içinde duyurulacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Apple'ın iPhone serisine yeni renkleri dahil edeceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, seçilen renk tonu ise sarı.. 9to5mac haberine göre sarı renge sahip olacak olan iPhone 14 ile iPhone 14 Plus, Apple'ın yeni bahar modellerinde birisi olacak. Weibo'da ortaya atılan bir sızıntıda ise şirketin bundan sonraki süreçte farklı renklerle yeni modelleri üretmek istediğini ve bunu denemek için çalışmalara başladığını ortaya koyuyor.Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 12 ve 13 serileri için bahar rengi olarak Alp Yeşili'ni seçti ve 8 Mart'ta görücüye çıkardı. Ancak 20 Nisan'da mor bir model duyuruldu. Yeni iPhone ailesinin sarı rengi önümüzdeki hafta daha erken gelebilir. iPhone 14 ve 14 Plus'ın sarı modelleri tercih edeceğini düşünüyoruz ancak Apple'ın farklı renklerle ilgili de test çalışmaları yaptığı düşünülüyor. Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre özel renklerle iPhone 15 Pro üzerinde çalışmalara başlandı. Hangi renk olacağı belli değil ancak Apple'ın iPhone modelleri için belirli renkleri yayınlamak istediği açık. Apple'ın henüz herhangi bir bilgiyi doğrulamadığını ve herhangi bir fotoğraf yayınlamadığını hatırlamakta fayda var. Ancak yakın zamanda sarı bir iPhone modelinin duyurulacağı ihtimalini de göz ardı edemeyiz.