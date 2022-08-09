Apple, Iphone telefonlarda etiket değişikliğine gidiyor!













"Iphone telefonlarda etiket değişikliği"

Apple'a tepkiler çoğaldı!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Tayvan ziyareti iki ülke arasındaki gerginliği teknoloji alanını da etkiledi. Merkezi ABD'de bulunan teknoloji devi Apple, Çin'deki tedarikçileri için yeni bir karar aldığını duyururken ülkedeki tedarikçilerin ürettikleri Apple cihazların Çin gümrük denetimlerine takılmaması için cihazların arkasına “Çin'de üretiliyor” ifadelerini içeren etiket konulmasını istedi. Uzak Doğu'da bulunan tedarikçileri için sıra dışı bir karar alan Apple'ın bu konudaki ısrarı uluslararası basın kuruluşlarının gündemine düşerken Apple tarafından alınan bu karar bazı kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu.The Guardian gazetesinde yayınlanan bir haberde Apple'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tavyan'a yaptığı ziayret sonrasında Çin'in katı gümrük denetimleri oluşabileceği ve bu yönde doğabilecek aksaklıların önüne geçebilmek adına Tayvan merkezli Iphone tedarikçilerinden ürettikleri tüm ürünlerini "Çin'de üretiliyor" olarak etiketlemelerinin istendiği bildirildi. Haberin içeriğinde Apple'nin adada faaliyet gösteren üreticilerden bileşenleri "Tayvan, Çin'de üretildi" veya "Tapei, Çin'de üretildi" ifadelerini kullanarak etiketlerini yenileme isteğinin şirket tarafından kısa bir süre önce iletildiği belirtildi. Diğer taraftan yasalar gereği Tayvan'da olan ihracatın menşei noktasıyla damgalanması gerekirken bundan sonraki ürünlere yazılacak olan "Tayvan'da üretilmiştir" ifadesinin bazı gecikmelere, para cezalarına ve kurallar uyarınca da bütün gönderinin reddedilmesine neden olabileceği söyleniyor.Tayvan'ın bağımsız varlığının inkar edilmesindeki yönünde talep, dünyanın her yerinden eleştirilere yol açarken Çin sansürüne karşı faaliyet gösteren GreatFire adındaki bir kuruluş, Apple şirketinin, Çin ve Hong Kong'da olan kullanıcıları için emojilerinden Tayvan bayrağını kaldırması sonrasında bu son gerçekleştirdiği hareketi ile mevcut durumu daha zor hale getirdiğini ifade etti. GreatFire, konuya ilişkin açıklamasında Apple'ın, adı içerisinde Tayvan içeren uygulamaları kaldırarak başlamasının bir zaman meselesi olduğu yönünde düşüncelere yol açtığını söyledi.