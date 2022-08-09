TEKNOLOJİ
09 Ağustos 2022 - 13:09

Apple, Iphone telefonlarda etiket değişikliğine gidiyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de bulunan tedarikçilerin gümrük denetimlerine takılmaması için etiketlerine “Çin'de üretiliyor” damgasının vurulmasını talep etti. Bu karar bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

TEKNOLOJİ
09 Ağustos 2022 - 13:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Apple, Iphone telefonlarda etiket değişikliğine gidiyor!


ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Tayvan ziyareti iki ülke arasındaki gerginliği teknoloji alanını da etkiledi. Merkezi ABD'de bulunan teknoloji devi Apple, Çin'deki tedarikçileri için yeni bir karar aldığını duyururken ülkedeki tedarikçilerin ürettikleri Apple cihazların Çin gümrük denetimlerine takılmaması için cihazların arkasına “Çin'de üretiliyor” ifadelerini içeren etiket konulmasını istedi.

Uzak Doğu'da bulunan tedarikçileri için sıra dışı bir karar alan Apple'ın bu konudaki ısrarı uluslararası basın kuruluşlarının gündemine düşerken Apple tarafından alınan bu karar bazı kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu.



Iphone telefonlarda etiket değişikliğine gidiyor!

"Iphone telefonlarda etiket değişikliği"

The Guardian gazetesinde yayınlanan bir haberde Apple'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tavyan'a yaptığı ziayret sonrasında Çin'in katı gümrük denetimleri oluşabileceği ve bu yönde doğabilecek aksaklıların önüne geçebilmek adına Tayvan merkezli Iphone tedarikçilerinden ürettikleri tüm ürünlerini "Çin'de üretiliyor" olarak etiketlemelerinin istendiği bildirildi.

Haberin içeriğinde Apple'nin adada faaliyet gösteren üreticilerden bileşenleri "Tayvan, Çin'de üretildi" veya "Tapei, Çin'de üretildi" ifadelerini kullanarak etiketlerini yenileme isteğinin şirket tarafından kısa bir süre önce iletildiği belirtildi. Diğer taraftan yasalar gereği Tayvan'da olan ihracatın menşei noktasıyla damgalanması gerekirken bundan sonraki ürünlere yazılacak olan "Tayvan'da üretilmiştir" ifadesinin bazı gecikmelere, para cezalarına ve kurallar uyarınca da bütün gönderinin reddedilmesine neden olabileceği söyleniyor.

Iphone telefonlarda etiket değişikliğine gidiyor!

Apple'a tepkiler çoğaldı!

Tayvan'ın bağımsız varlığının inkar edilmesindeki yönünde talep, dünyanın her yerinden eleştirilere yol açarken Çin sansürüne karşı faaliyet gösteren GreatFire adındaki bir kuruluş, Apple şirketinin, Çin ve Hong Kong'da olan kullanıcıları için emojilerinden Tayvan bayrağını kaldırması sonrasında bu son gerçekleştirdiği hareketi ile mevcut durumu daha zor hale getirdiğini ifade etti. GreatFire, konuya ilişkin açıklamasında Apple'ın, adı içerisinde Tayvan içeren uygulamaları kaldırarak başlamasının bir zaman meselesi olduğu yönünde düşüncelere yol açtığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Google'dan dikkat çeken uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen kaldırın!
Google'dan dikkat çeken uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen kaldırın!
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını belirledi
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını belirledi
Son Haberler
Ev sahibi 'bekara ev yok' dedi, 5 bin lira cezadan kurtulamadı!
Ev sahibi 'bekara ev yok' dedi, 5 bin lira cezadan kurtulamadı!
Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!
Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!
Motorinin fiyatlarına indirim kararı! 10 Ağustos'ta 1 lira indirim geliyor
Motorinin fiyatlarına indirim kararı! 10 Ağustos'ta 1 lira indirim...
FBI ajanı grubu eski ABD Başkanı Trump'ın evine baskın düzenledi!
FBI ajanı grubu eski ABD Başkanı Trump'ın evine baskın düzenledi!
Ucuz konut projesinde gençlere ev fırsatı! Talimatı Erdoğan verdi..
Ucuz konut projesinde gençlere ev fırsatı! Talimatı Erdoğan verdi..
TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci
TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci
Şampanya olayı ile linç edilen Demet Akalın’ı hastanelik oldu!
Şampanya olayı ile linç edilen Demet Akalın’ı hastanelik oldu!
Fanatik Fenerbahçeli koca, takımına kızdı eşinin gözünü kör etti!
Fanatik Fenerbahçeli koca, takımına kızdı eşinin gözünü kör...
ÖSYM, 2022 KPSS'nin tarihlerini güncelledi! Sınavlar Eylül ve Ekim aylarında..
ÖSYM, 2022 KPSS'nin tarihlerini güncelledi! Sınavlar Eylül ve Ekim...
Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz film konusu ve oyuncuları
Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz...
İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle - beIN Sports 1 HD İstanbul TS maçı canlı şifresiz izle
İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle - beIN Sports 1 HD İstanbul...
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bin 17 personel alımı yapılacak!
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bin 17 personel...
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görevini bıraktı!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görevini bıraktı!
12,5 yıl prim günü ödeyene emeklilik hakkı!
12,5 yıl prim günü ödeyene emeklilik hakkı!
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor