Apple kullanıcıları bu hata karşısında dondu kaldı! İOS 16.5 yükleyenler bin pişman!







BİR YAZILIM HATASI ORTAYA ÇIKTI











Son günlerde Apple, iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemelerini yayınladı. Ancak, bu güncellemeden sonra USB 3 Kamera Adaptörü kullanan bazı kullanıcılar bir sorunla karşılaştı. USB 3 Kamera Adaptörü, iPhone ve iPad'e kamera, mikrofon veya diğer USB tabanlı aksesuarları bağlamak için kullanılan bir USB-A portu içeriyor. Ayrıca, Lightning portu aracılığıyla iPhone ve iPad'in şarj edilmesini de sağlıyor.Ancak, iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemelerinden sonra etkilenen kullanıcılar, adaptörün artık her iki bağlantı noktasına da güç vermediğini rapor ediyor. Bu sorun, büyük olasılıkla gelecekteki bir iOS sürümünde ele alınması gereken bir yazılım hatasından kaynaklanıyor. Ancak, sorunun tam olarak altında yatan neden henüz bilinmiyor.Apple, iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü geliştiricilere sunarak hatayı çözmek için çalışmalara başladı. Ancak, güncellemenin genel olarak yayınlanmasına muhtemelen haftalar sürebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, eğer Apple sorunu daha erken çözmek istiyorsa iOS 16.5.1 gibi bir ara güncelleme yayınlaması gerekebilir. Kullanıcılar, bu sorun nedeniyle USB 3 Kamera Adaptörü'nü kullanarak kamera, mikrofon veya diğer USB tabanlı aksesuarları iPhone veya iPad'e bağlayamamaktadır. Bu durum, adaptörün işlevselliğini kısıtlamakta ve kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratmaktadır. Apple'ın bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözeceği ve etkilenen kullanıcılara işlevsel bir çözüm sunacağı umulmaktadır.