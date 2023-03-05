TEKNOLOJİ
05 Mart 2023 - 14:25

Apple marka telefon kullananlar yandı! O model dışında hepsine dev zam geldi!

Dünyaca ünlü markalardan olan iphone için yeni duyurular yapılmaya devam ederken bu marka tercih edilenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Apple yeni zam kararını açıklarken İphone 14 serisi bu kararın dışında tutuldu.

TEKNOLOJİ
05 Mart 2023 - 14:25
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Apple marka telefon kullananlar yandı! O model dışında hepsine dev zam geldi!
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Teknolojik markaların arasında en popüler hale gelen Apple, yeni zam kararını açıklarken firma daha önceden telefonlarda yer alan onarım ve servis sayfasında, zam yapılacağına dair notun bilgisini verdi. Mart ayıyla beraber pil servis ücretlerine zam yapılacağı haberi duyuruldu. Mart ayıyla beraber iphone modellerinde garanti içerisinde pil değişim ücretleri içi planlanmasıyla zam devreye girerken İphone 14 serisi buna dahil edilmedi.

İPHONE ZAM HABERİ

Apple tarafından daha önce bildiren notta yer verilen ifadelerde Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olacak güncel fiyatların değişeceği bilgisi verildi. 1 Mart itibariyle garanti kapsamının dışında pil servis ücreti iphone 14 serisi dışında hepsinde 540 TL artışa gidildi.



İphone pil değişim

YENİ PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

İphone 13-12-11 pil değişim ücreti 1.399 TL,

İğhone 8,7,6,SE pil değişim ücreti 1.559 TL.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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