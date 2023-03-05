Teknolojik markaların arasında en popüler hale gelen Apple, yeni zam kararını açıklarken firma daha önceden telefonlarda yer alan onarım ve servis sayfasında, zam yapılacağına dair notun bilgisini verdi. Mart ayıyla beraber pil servis ücretlerine zam yapılacağı haberi duyuruldu. Mart ayıyla beraber iphone modellerinde garanti içerisinde pil değişim ücretleri içi planlanmasıyla zam devreye girerken İphone 14 serisi buna dahil edilmedi.
TEKNOLOJİ
05 Mart 2023 - 14:25
Apple marka telefon kullananlar yandı! O model dışında hepsine dev zam geldi!
Dünyaca ünlü markalardan olan iphone için yeni duyurular yapılmaya devam ederken bu marka tercih edilenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Apple yeni zam kararını açıklarken İphone 14 serisi bu kararın dışında tutuldu.
TEKNOLOJİ
05 Mart 2023 - 14:25