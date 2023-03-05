Apple marka telefon kullananlar yandı! O model dışında hepsine dev zam geldi!







İPHONE ZAM HABERİ







YENİ PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Teknolojik markaların arasında en popüler hale gelen Apple, yeni zam kararını açıklarken firma daha önceden telefonlarda yer alan onarım ve servis sayfasında, zam yapılacağına dair notun bilgisini verdi. Mart ayıyla beraber pil servis ücretlerine zam yapılacağı haberi duyuruldu. Mart ayıyla beraber iphone modellerinde garanti içerisinde pil değişim ücretleri içi planlanmasıyla zam devreye girerken İphone 14 serisi buna dahil edilmedi.Apple tarafından daha önce bildiren notta yer verilen ifadelerde Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olacak güncel fiyatların değişeceği bilgisi verildi. 1 Mart itibariyle garanti kapsamının dışında pil servis ücreti iphone 14 serisi dışında hepsinde 540 TL artışa gidildi.İphone 13-12-11 pil değişim ücreti 1.399 TL, İğhone 8,7,6,SE pil değişim ücreti 1.559 TL.