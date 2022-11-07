Selena Gomez yeni belgeseli için Apple'la anlaştı. Gomez'in "My Mind and Me" isimli belgeseli, 2 ay ücretsiz üyelik imkanıyla tanıtılacak. Gomez aynı zamanda Apple TV+'ın ücretsiz deneme sürümünü Twitter'daki takipçileri ile özel bir hediye olarak da paylaşmayı ihmal etmedi. Apple+ üyeliği sadece 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Bu süre bittiğinde, abonelik aylık 99 Rs'den ücretlendirilmektedir. Aynı zamanda Apple ürünlerini yeni kullananlara da 3 ay ücretsiz TV+ aboneliği sunuluyor. Apple TV+, Ted Lasso, The Morning Show, Servant, Shantaram gibi özel programları kapsıyor.
TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:31
APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı
Apple+, kullanıcı toplama çalışmalarına devam ediyor. Firma bu bağlamda son olarak Selena Gomez ile anlaşma imzaladı. İşte Apple+ ve Selena Gomez anlaşması...
TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:31
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