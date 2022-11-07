TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:31

APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı

Apple+, kullanıcı toplama çalışmalarına devam ediyor. Firma bu bağlamda son olarak Selena Gomez ile anlaşma imzaladı. İşte Apple+ ve Selena Gomez anlaşması...

TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:31
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APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı


Selena Gomez yeni belgeseli için Apple'la anlaştı. Gomez'in "My Mind and Me" isimli belgeseli, 2 ay ücretsiz üyelik imkanıyla tanıtılacak. Gomez aynı zamanda Apple TV+'ın ücretsiz deneme sürümünü Twitter'daki takipçileri ile özel bir hediye olarak da paylaşmayı ihmal etmedi.

Apple+ üyeliği sadece 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Bu süre bittiğinde, abonelik aylık 99 Rs'den ücretlendirilmektedir. Aynı zamanda Apple ürünlerini yeni kullananlara da 3 ay ücretsiz TV+ aboneliği sunuluyor. Apple TV+, Ted Lasso, The Morning Show, Servant, Shantaram gibi özel programları kapsıyor.



 apple tv+

SELENA GOMEZ'İN BELGESELİ YAYINDA

Gomez, attığı tweetinde, 2 ay süren Apple TV+ aboneliğinin ücretsiz alınabileceği Apple web sitesinin bağlantısını paylaştı. Kullanıcıların iki ay ücretsiz kabul et seçeneğini seçmeleri ve Apple kimliklerini girmeleri gerekiyor. Ancak kod sadece 2 Aralık tarihine kadar geçerli ve deneme süresi bittiğinde iptal edilmezse abonelik otomatikmen yenilenecektir.

Selena Gomez'in 'Akıl ve Ben' isimli belgeseli, hayatındaki son 6 yılı kapsıyor. Ünlü biri olarak yaşadığı hayatı, akıl sağlığı problemleri, Justin Beiber ile yaşadığı ilişki, böbrek nakli gibi birçok zorluğa belgeselde yer veriliyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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