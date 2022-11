APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı

SELENA GOMEZ'İN BELGESELİ YAYINDA

Selena Gomez yeni belgeseli için Apple'la anlaştı. Gomez'in "My Mind and Me" isimli belgeseli, 2 ay ücretsiz üyelik imkanıyla tanıtılacak. Gomez aynı zamanda Apple TV+'ın ücretsiz deneme sürümünü Twitter'daki takipçileri ile özel bir hediye olarak da paylaşmayı ihmal etmedi. Apple+ üyeliği sadece 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Bu süre bittiğinde, abonelik aylık 99 Rs'den ücretlendirilmektedir. Aynı zamanda Apple ürünlerini yeni kullananlara da 3 ay ücretsiz TV+ aboneliği sunuluyor. Apple TV+, Ted Lasso, The Morning Show, Servant, Shantaram gibi özel programları kapsıyor.Gomez, attığı tweetinde, 2 ay süren Apple TV+ aboneliğinin ücretsiz alınabileceği Apple web sitesinin bağlantısını paylaştı. Kullanıcıların iki ay ücretsiz kabul et seçeneğini seçmeleri ve Apple kimliklerini girmeleri gerekiyor. Ancak kod sadece 2 Aralık tarihine kadar geçerli ve deneme süresi bittiğinde iptal edilmezse abonelik otomatikmen yenilenecektir. Selena Gomez'in 'Akıl ve Ben' isimli belgeseli, hayatındaki son 6 yılı kapsıyor. Ünlü biri olarak yaşadığı hayatı, akıl sağlığı problemleri, Justin Beiber ile yaşadığı ilişki, böbrek nakli gibi birçok zorluğa belgeselde yer veriliyor.