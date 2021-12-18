TEKNOLOJİ
18 Aralık 2021 - 12:20
Güncelleme: 18 Aralık 2021 - 13:03

Apple, Türkiye fiyatlarına flaş zam! Bugünden itibaren geçerli..

Dolar kurlarında yaşanan artışlardan dolayı en son 26 Kasım'da fiyatları artıran Apple ürünlerine yeni bir zam daha yapıldı.

TEKNOLOJİ
18 Aralık 2021 - 12:20
Güncelleme: 18 Aralık 2021 - 13:03
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Apple, Türkiye fiyatlarına flaş zam! Bugünden itibaren geçerli..
Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararı sonrası döviz kurları hızlı yükseliş trendine girdi. Yabancı para birimleri karşısında çok fazla değer kaybı yaşayan Türk Lirası'nın Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı işletmelere de zor günler yaşatıyor. Dev şirketler Türkiye'deki mağazalarında zam üzerine zam yapmak zorunda kaldılar.








Döviz kurlarında yaşanan artışlar sonrası teknolojik ürünlerin fiyatları da ciddi oranda artmaya başladı. En son 26 Kasım tarihinde ürünlerine zam uygulayan Apple Türkiye, dün itibariyle dolar kurunun 17 liraları görmesi sonrasında yeni bir zam kararının düğmesine bastı.



Yeni zamlı fiyatlar bu sabah açıklanırken en ucuz olarak görülen iPhone 13 Mini’nin fiyatı 20 bin TL'ye yükseldiği görüldü. 

18 ARALIK İTİBARİYLE APPLE ÜRÜNLERİ FİYATLARI ŞÖYLE:

* iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL

* iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

* iPhone 12: 19 bin 499 TL

* iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

* iPhone 13: 21 bin 499 TL

* iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

* iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL

Gelen zamlar sonrası Aplle bilgisayar fiyatları da korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl öğrenci indirimi ile 9000 TL seviyelerinde alınan 13 inç Macbook Air’ın fiyatı şu anda 19 bin 999 TL 'ye yükseldi.

 
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