Apple, ücretsiz ChatGPT için iOS’ta yeni uygulama geliştirdi!







'ŞİMDİLİK' ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ







GOOGLE'I OLUMSUZ ETKİYEBİLİR

İLK ETAPTA ABD'DE HİZMET VERECEK

Yapay zeka ile donatılmış chatbot'ların yaygınlaşmasıyla birlikte yaygınlaşmasında öncü sayılan ChatGPT, bir mobil uygulama olarak hayatımızda yer alacak. Geçtiğimiz birkaç ay içinde bir dizi resmi olmayan yapay zeka sohbet robotu mobil uygulaması pp Store'da yayınlanması, yaratıcı şirket OpenAI'yi bu uygulamaların diğer yerlerde kullanılmaması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yayınlamaya zorladı. Resmi uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı.OpenAI tarafından yayınlanan ve resmi iOS uygulamasının lansmanını duyuran bir bildirisinde, "Yeni ChatGPT uygulaması kullanımı ücretsizdir, reklamsızdır ve sesli giriş içerir, ancak lansman sırasında ABD'li kullanıcılarla sınırlı olacaktır" denildi.Yapay zeka uygulama duyurusu, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirmeye yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladığı ve geri kalan büyük şirketlerin geliştirmenin "tehlikeli" olduğunu iddia ettiği bir zamanda geldi. Bu iyi giderse, rekabet önemli ölçüde yoğunlaşacaktır. OpenAI'den yapılan açıklamaya göre, iOS için yeni ChatGPT uygulaması "masaüstü sürümüne benzer şekilde, kullanıcılar geleneksel web araması gerçekleştirmeden soru sormak adına bir AI sohbet robotu ile etkileşime girebilir. Apple'ın kendi sesli asistanı olan Siri ile ilgili sorunlar ve Apple'ın AI'daki ilerleme eksikliği göz önüne alındığı durumda bu yeni uygulama birçok kullanıcının ChatGPT'yi yeni bir mobil asistan deneyimi olarak kullanmasına izin verebilir. Ancak bu yeni uygulamanın açıklaması, birçok kişi tarafından Google için potansiyel bir tehlike olarak görülüyor. Bunun nedeni, bu cihazların, iPhone'da kullanılan Safari uygulaması için varsayılan arama motoru olan Google'ın kullanımında önemli ölçüde azaltan bir geliştirme sürecinden geçmesi olabilir. Şubat ayında lanse edilen abonelik hizmeti, bu hizmetleri, yoğun saatlerde ChatGPT'ye erişim de dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerle birlikte ayda 20 ABD doları karşılığında sunuyor.OpenAI, mobil uygulamasının iOS işletim sisteminde çalışacağını duyurdu ve yeni uygulamanın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulmaya başlayacağını ve aynı zamanda da önümüzdeki hafta gibi bür süreçte diğer ülkelere yayılacağını ortaya koydu. Android sürümü "çok yakında" olarak listeleniyor... ancak henüz belirli bir tarih yok.