Apple Watch'tan hayat kurtaran iç kanama uyarısı!













İÇ KANAMA VE KALP KRİZİ TEŞHİSİ KONULDU

2014 yılı ortalarında akıllı saat modeli olarak Apple Watch tanıtıldı. Teknoloji devi Apple, akıllı saat modellerini piyasaya sürdüğü günden bu yana önemli ölçüde iyileştirdi ve kullanıcıların sağlığı hakkında güvenilir bilgiler vermeye başladı. Bugün yayınlanan bir rapora göre, Apple Watch sayesinde bir Reddit kullanıcısının hayatı kurtuldu ve ölümden döndü. Apple Watch, kullanıcının kalp atış hızına göre sorunu tespit etti ve tespit edilen iç kanama çok geç olmadan durduruldu.Bir Reddit kullanıcısı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Apple Watch modelinin kendisinin hayatını kurtardığı belşrtildi. Reddit kullanıcısı; bir gün öğle yemeği sonrası kendisini yorgun hissettiği için dinlenmeye çekildiğini, fakat uyandıktan sonra bildirimlerini kontrol ederken kalp atış hızının arttığını fark ettiğini söyledi.Bir süre bekleyen Apple Watch kullanıcısı durumun aynı olduğunu görünce hemen doktorlarını aradı. Reddit kullanıcısı, doktora gittiğinde aslında ciddi bir iç kanama ve aynı zamanda da kalp krizi geçirdiğini öğrendiğini söyledi. . Kısa sürede kan nakli yapılan hasta ölümün eşiğinden döndü.Reddit gönderisinde şu açıklamayı yapan Apple Watch kullanıcısı, "Tanrı doktorları, hemşireleri ve kan bağışçılarını korusun. Ama Apple Watch olmasaydı, farkına bile varmadan bayılır ve ölürdüm." dedi. Reddit kullanıcısı, kullandığı akıllı saatinin 7. nesil Apple Watch olduğunu belirtiyor. Son yıllarda bu tür vakalar arttı. Akıllı saatler daha önce kalp ritmindeki değişiklikleri fark ederek kullanıcıların test yapıp hamile olduklarını anlamalarına yardımcı oldu. Bu hikaye Reddit'te hamile bir kadın tarafından paylaşıldı.