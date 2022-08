Ara Güler Kimdir Hayatı ve Özgeçmişi - Ara Güler Nereli? - Ara Güler Biyografi

Ara Güler kimdir?

Ara Güler ödülleri :

Ara Güler başlıca kitapları:

Türkiye'nin yaratıcı, fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış isimlerinden biri olan Ara Güler aldığı ödüller ile şimdilerde de gündeme gelmeye devam etmektedir. 60. sanat yılını geride bırakmış olan, Ermeni asıllı Türk fotoğraf sanatçısı ve foto-muhabiri Ara Güler hakkında merak edilenler tüm detaylarıyla haberimizde...16 Ağustos 1928 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Güler, Türkiye Ermenisi gazeteci, foto muhabiri ve yazardır. Lise zamanlarında sanata olan ilgisini fark eden ünlü isim, kısa süre içerisinde yönetmen olup oyun yazarı haline geldi. 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. 1962 yılına kadar Ara Güler, Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Ara Güler hakkında bir tanesi Münih Üniversitesi’nde Almanca olmak üzere 6 adet doktora tezi yapılmıştır. 1975 yılında birinci evliliğini Perihan Hanım ile yapan ve 4 sene sonra da boşanan Ara Güler ikinci evliliğini, 1980 yılında tanışıp 1984 yılında Suna Taşkıran Hanım ile yaptı. Eşi 2010 yılında vefat etti. Ara Güler’in Beyoğlu’nda “Arakafe” adıbda bir kafesi var.1979 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Birincilik Ödülü (foto muhabirliği dalında) 1999 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere verilen “Burhan Felek” basın hizmeti ödülü 2000 – Fransa Légion d’honneur nişanı 2004 – Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı 2005 – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü 2008 – İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm Özel Ödülü 2011 – Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü– Fotoğraflar (Karacan Yayınları, 1980, İstanbul); – Ara Güler’in Sinemacıları (Hil Yayınları, 1989, İstanbul); – Sinan, Architect of Soliman the Magnificient (Editions Arthaud, 1992, Paris; Thames and Hudson, 1992, Londra ve New York); – Living in Turkey (Albin Michel, 1993, Paris; Thames and Hudson, 1993, Londra ve New York; Archipelago Press, 1993, Singapur); – Eski İstanbul Anıları (Dünya Yayınları, 1994, İstanbul); – Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun (Ana Yayıncılık, 1994, İstanbul). – Yitirilmiş Renkler (Dünya Yayıncılık, 1995, İstanbul); – Yüzlerinde Yeryüzü (Ana Yayıncılık, 1995, İstanbul); – Ara Güler’in 70. yaşgünü için özel olarak yapılan Ara Güler’e Saygı kitabı (YGS Yayınları 1998, İstanbul, Hamburg); – Babilden Sonra Yaşayacağız, (Kısa hikayeler, Aras Yayınevi, 1996, İstanbul); – İstanbul des Djinns (Fata Morgana, 2001, Montpellier, Fransa); – Yeryüzünde Yedi İz (Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul); – 100 Yüz (Yapı Kredi Yayınları, 2003, İstanbul); – Retrospektif – 50 Yıl Fotojurnalizm (YGS Yayınları, 2004, İstanbul, Bremen); – Ara Güler (Antartist Yayınları, 2005, İstanbul); – Ara’dan Yetmişyedi Yıl Geçti (Fotografevi Yayınları, 1. Baskı 2005, İstanbul)