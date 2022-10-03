Yaz tatilinin bitişinin hemen ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlatıldı. 12 Eylül'de milyonlarca öğrenci ve öğretmene ilk ders zili çalarken yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül günü okullarda oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il ve 922 ilçede yaz sürecinde tüm çalışmalarını tamamlayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak girdi. Tüm okullarda yeni döneme titiz bir şekilde hazırlandı.
EĞİTİM
03 Ekim 2022 - 14:36
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimini yayınladı. Milyonlarca öğrenci tatil tarihleri hakkında bilgi aradı. Aranan bilgilerin başında ise Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? oldu. Peki, İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 okul tatil günleri..
EĞİTİM
03 Ekim 2022 - 14:36
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