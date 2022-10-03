EĞİTİM
03 Ekim 2022 - 14:36

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimini yayınladı. Milyonlarca öğrenci tatil tarihleri ​​hakkında bilgi aradı. Aranan bilgilerin başında ise Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? oldu. Peki, İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 okul tatil günleri..

EĞİTİM
03 Ekim 2022 - 14:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!


Yaz tatilinin bitişinin hemen ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlatıldı. 12 Eylül'de milyonlarca öğrenci ve öğretmene ilk ders zili çalarken yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül günü okullarda oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il ve 922 ilçede yaz sürecinde tüm çalışmalarını tamamlayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak girdi. Tüm okullarda yeni döneme titiz bir şekilde hazırlandı.



Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların açılmasının ve eğitimlerin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin hangi tarihte olacağını araştırmaya başladılar. Bu kapsamda MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimi sorgulandı.

MEB'in yayımladığı takvimde okullarda ilk ara tatilinin startı 14 Kasım günü verilecek. Ara tatil 18 Kasım günü sona erecek.  İkinci ara tatil ise 17 Nisan 2023'te başlatılacak 20 Nisan 2023'te sona erecek.  Ayrıca ikinci ara tatil 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Okullarda yarıyıl tatili ise 23 Ocak'ta başlatılacak. Yarı yıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve yaz tatilinin başlangıçcı ise 16 Haziran 2023'te olacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
Son Haberler
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de tarih yazmak istiyoruz...
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler...
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!
Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar artacak? SSK ve Bağ Kur'un gözü emekli maaşı artış oranlarında..
Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar...
Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden artmaya başladı!
Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden...
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları...
Ev sahibi olmak isteyenlere SGK’dan 1.375 TL taksitli sıfır faizli kredi!
Ev sahibi olmak isteyenlere SGK’dan 1.375 TL taksitli sıfır faizli...
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi günü geleceği rakamı paylaştı
Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi...
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000 maaş! Başvuru şartları açıklandı..
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000...
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı hemen kontrol edin..
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı...
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son teklifini sundu
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son...