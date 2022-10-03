Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!













Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Yaz tatilinin bitişinin hemen ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlatıldı. 12 Eylül'de milyonlarca öğrenci ve öğretmene ilk ders zili çalarken yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül günü okullarda oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il ve 922 ilçede yaz sürecinde tüm çalışmalarını tamamlayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak girdi. Tüm okullarda yeni döneme titiz bir şekilde hazırlandı.Okulların açılmasının ve eğitimlerin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin hangi tarihte olacağını araştırmaya başladılar. Bu kapsamda MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimi sorgulandı. MEB'in yayımladığı takvimde okullarda ilk ara tatilinin startı 14 Kasım günü verilecek. Ara tatil 18 Kasım günü sona erecek. İkinci ara tatil ise 17 Nisan 2023'te başlatılacak 20 Nisan 2023'te sona erecek. Ayrıca ikinci ara tatil 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Okullarda yarıyıl tatili ise 23 Ocak'ta başlatılacak. Yarı yıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve yaz tatilinin başlangıçcı ise 16 Haziran 2023'te olacak.