İddialara göre, seçim ekonomisine geçen AKP iktidarı ocak ayında yapılan zamlara ek olarak yeni bir zam daha yapmayı planlıyor. Ankara kulislerinde konuşulan bu bilgi, emekli ve memurlarda merak uyandırdı. AKP kurmayları bu yeni zam için harekete geçti. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları henüz yatırılmamışken kulislerde konuşulan bu konu vatandaşta ek zam beklentisi uyandırdı. Yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira ve en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 lira olurken en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olmuştu.
EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 12:00
Ara zam basına sızdı! Yüzler güldü... Seçim öncesi memur ve emekliye ek zam oranı ve tarihi heyecanlandırdı...
Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının ilan edilmesinin ardından memur ve emekliler için yeni bir zam bekleniyor. Yapılan yüzde 30'luk zamma ek olarak yüzde 15'lik yeni bir zam daha geleceği kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...
EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 12:00