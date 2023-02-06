Ara zam basına sızdı! Yüzler güldü... ﻿Seçim öncesi memur ve emekliye ek zam oranı ve tarihi heyecanlandırdı...













Ek zam tarihi belli mi?

İddialara göre, seçim ekonomisine geçen AKP iktidarı ocak ayında yapılan zamlara ek olarak yeni bir zam daha yapmayı planlıyor. Ankara kulislerinde konuşulan bu bilgi, emekli ve memurlarda merak uyandırdı. AKP kurmayları bu yeni zam için harekete geçti. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları henüz yatırılmamışken kulislerde konuşulan bu konu vatandaşta ek zam beklentisi uyandırdı. Yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira ve en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 lira olurken en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olmuştu.Seçim için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken Show Haber'e göre ek zam hakkında yapılacak duyurular mart ayının ortasında bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak bu ek zam çalışması ile birlikte emekli ve memur maaşlarında yüzde 45'lik zam söz konusu olacak.