Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı













Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamasında enflasyonun açıklanmasından sonra kamu çalışanlarının koruyan sosyal koruma ilave zammının yapılacağını aktardı.Bu konu çalışmalarının sürdüğünün belirten Bilgin emekçileri korumanın görevleri olduğunu ekledi. Yapılan çalışmalarının tamamlanmasının ardından süreci kamuoyu ile paylaşacaklarını aktarırken çalışmaların hafta başı yada hafta ortasında tamamlanacağını söyledi.Sözlerine emekçilere seslenerek bitiren Bilgin söz verdiklerini ve hiçbir emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerinin söyledi.Emekçiler bu açıklama üzerine heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiler.Asgari ücret zammının ne şekilde olacağı ise merak konusu.