TEKNOLOJİ
16 Ekim 2022 - 13:56

Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!

Araba satın almak isteyen milyonlarca insanı ilgilendiriyor. ÖTV ile ilgili flaş detaylar verildi. Bir araba satın almak istiyorsanız, beklemek zorundaydınız. İşte araba almak isteyenlerin ilgisini çekmesi gereken detaylar..

TEKNOLOJİ
16 Ekim 2022 - 13:56
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Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!


Araba alıcıları endişeli.. ÖTV ile ilgili son dakika açıklaması. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş uyarıldı. Araba fiyat uzmanları tek tek yorum yaptı. Piyasa uzmanları, halkı otomobil fiyatlarında yaklaşan gelişmeler konusunda uyardı. Fiyatların fırlayabileceğini açıklayan uzmanlar tarih bilgiler verdi. Diğer yandan ÖTV indirimi beklentisi otomotiv pazarını bloke etmeye başladı. İşte tüm son dakika araba fiyatlandırma detayları..

Özel Tüketim Vergsi (ÖTV) ne zaman düşecek konusu gündemdeki yerini sürekli koruyor. Otomobil yazarı Levent Köprülü ÖTV indirim beklentileri hakkında konuşurken bu konuda indirim ifadesinin yanlış olabileceğini bunun yeni düzenlemeden ibaret olduğunu söyledi.



ÖTV detayları

Levent Köprülü, otomotiv pazarının haberlerini ve beklentilerini anlatırken şu ifadeleri kulandı.

"Özel tüketim vergisi indirimi özellikle sosyal medyada gündemde olan bir konu ama gerçekte ÖTV indirimi yerine ÖTV düzenlemesinden bahsetmek daha doğru olur. Evreleme sistemi ÖTV'ye tanıtıldıktan sonra sürekli güncellenmesi bekleniyordu. Aslında o zamana kadar genellikle altı ayda bir yapılıyordu ama yılbaşından bu yana yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen fiyat önemli ölçüde artmasına rağmen bu anlaşmaya varılamadı.

Sonuç olarak, %80'in altındaki 3 adım neredeyse artık çalışmıyor.

 Elbette tüketiciler daha düşük fiyatlar istiyor ve bekliyorlar. Bugün baktığımızda, sadece 300.000-400.000 aralığında yepyeni bir A sınıfı küçük araba satın alabilirsiniz. Bunun dışında, C sınıfı bir arabanın fiyatı 600.000 ila 900.000 arasında değişiyor. Elbette düşük talep gören otomobil endüstrisindeki paydaşlar, bu nedenle bu düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz."

İLK KEZ ARABA ALACAKLAR İÇİN 5 YILLIK ÖTV KURALI VAR MI?

İlk kez araba satın alacaklar için bir ÖTV düzenlemesi geleceği konuşulurken bu konudaki görüşlerini aktaran Levent Köprülü şöyle konuştu;

"Bundan daha önce de bahsetmişti, burada eşitsizlikler yaratmamak çok önemli ve buna ciddi kontrol mekanizmaları eşlik etmeli. Ama krediye erişim de çok önemli. Yüksek ÖTV ile, ÖTV ayarlansa ve fiyat düşse bile kredi açısından bir miktar rezerviniz olması gerekir. Ne yazık ki, araba kredileri şu anda yüksek faiz oranlarında ve vadeler kısaldıkça faiz oranları yükseliyor, vadeler kısalmaya başlıyor. Bugün en düşük krediyle bile aylık ödemesi neredeyse 7-8 bin. İlk kez araba almak isteyenlerin bunu karşılayabileceğinden şüpheliyim.

Bunlar da kontrol edilmelidir. Bunun için şimdiden birçok başvuru yapıldı. Otomobil pazarının canlanması için yerli araçlara kredi koşullarına göre çeşitli krediler verilmeye başlandı. Önce kamu bankalarıyla başladı, sonra özel bankalar da bu işe girdi. Belki böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu bir süreliğine olabilir ve bu geçici çözümler otomobil piyasasını bir süreliğine hızlandırabilirken, bence öncelik otomobil endüstrisinin de bahsettiği ÖTV düzenlemesi."

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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