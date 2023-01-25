









ÖTV'DEN MUAF OLAN KİŞİLER







Araba alan satanlara güzel haber! ÖTV düzenlemesi yenilendi: Listedeki kişiler tek kuruş ödemeyecek! ÖTV için yeni düzenleme yapıldı. Muaf olacak kişiler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanununa yönelik teblliğ yasasını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre araç alım ve satım ticaretiyle uğraşan mükelleflerin teminat alabilmesindeki usuller için değişikliğe gidildi. İşte detaylar...Hazine ve Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliğ yasası yenilendi. Resmi gazetede yeni tebliğ yasası yayınlandı. Yeni düzenleme ile birlikte araç alım ve satımı ile uğraşanların teminat alabilmeleri için usulde değişikliğe yapıldı. İşte değişikliklerle ilgili detaylar...Yapılan yenilikle beraber, bir taşıt markasının üstünde herhangi bir distribütörlük hakkı olmayan ithalatçılar ve bayiler için teminat uygulanması için belli bir kapsamda ele alınması kararı verildi. Her mükellefe 66 milyon TL teminat ödeme zorunluluğu getirildi. Vatandaşların ÖTV ödemesi ile ilgili belirli şartlar belli oldu. Bu nedenle ÖTV'siz olarak işlem yapmak isteyenler için bir belge şartı isteniyor. Bu belge için belirli şartlar bulunuyor. Belge için ihhalatçının 5 milyon sermaye alması gerekiyor. ÖTV indiriminden yararlanmak için üç yıldır motor ticaretiyle ilgili olması gerekmektedir. Aynı zamanda minimum çalışan 5 işçinin bulunması da gerekiyor. Yapılan yeni düzenleme ve yasa şubat ayından itibaren geçerli olacak.