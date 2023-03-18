Araba alırken ÖTV ödemek istemeyenlere kallavi fırsat! Peugeot'nun o modelinde tek kuruş ÖTV alınmayacak: Kapış kapış giden modelin satış fiyatı!

ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI!













PEKİ ÖTV MUAFİYETİ KİMLERE GEÇERLİ?

İŞTE O ARAÇLAR

ÖTV yüzünden araç almakta zorlanan kişilerin imdadına fırsat geldi. Peugeot harika bir indirim yaptı. Haberi duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte ÖTV derdi olmadan alınabilecek araçların listesi yazımızda… Peugeot’un bazı araçlarına ÖTV muafiyeti geldi. Bu nedenle bazı araçların ÖTV siz satılmasına karar verildi. Uygun fiyatlı araç almak isteyenler için ise bu fırsat kaçmaz…Peugeot 208 modeli, ÖTV muafiyetine gitti. Uygun fiyatlı cazip bir fiyata satışa çıkarılan markanın modelleri görücüye çıktı. Haberimizde bu modelleri ve yeni fiyatlarını görebilirsiniz.ÖTV muafiyeti, belli başlı kişilere uygun olarak hazırlanıyor. Belli şartları taşıyan engelli vatandaşlar bu kampanyadan yararlanabiliyor. Bu nedenle bu kampanya sadece engelli vatandaşları ilgilendiriyor. Engelli raporu şartı bulunan bu kampanya ya göre yüzde kaç engelli olduğu da önemli.ÖTV muafiyeti olan araçlar belirlendi. Buna göre listede bir çok araç bulunuyor. Bu araçların genel özelliği ise hepsinin küçük ve orta ölçekli araç kategorisinindi olması bu nedenle de çok tercih ediliyor. Bu araçlar arasında vatandaşların en çok beğendiği araçların başında Peugeot 208 geliyor. Uygun fiyata alıcı bekleyen bu model çok satan araçlardan biri. Bu aracın en büyük özellikleri arasında otomatik şanzıman, otomatik klima, ısıtmalı koltuklar ve geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Peugeot 2023 Engelli Araç Fiyat Listesi 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5: 299,529 TL 208 PRIME SELECTION 1.2 PureTech 100hp EAT8: 368,889 TL 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 370,556 TL 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 407,500 TL 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 445,833 TL Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 483,056 TL Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 518,056 TL 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp 6MT: 427,778 TL 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 472,778 TL 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 490,278 TL 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 513,889 TL 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 518,889 TL 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack: 536,389 TL