Araba almak için bekleyenler dikkat! 400.000 TL'den ucuz en iyi arabalar burada: Sıfır otomobillerde fiyatlar kırıldı!













Renault Clio'nun Avantajları

2.el Renault Clio satın almanın birçok avantajı vardır:

Geniş 2.el Piyasası: Clio'nun geniş 2.el pazarı sayesinde, aracınızı istediğiniz zaman satıp nakite çevirebilirsiniz.

Uygun Yedek Parça: Clio yedek parçaları, rakiplerine göre daha uygun fiyatlı ve kolay bulunabilir.

Performans: Hafif bir araç olan Clio, hızlanma ve manevra kabiliyeti gibi performans ölçütlerinde başarılıdır.

Geniş Kitleye Hitap: Farklı tasarımı sayesinde aile arabası arayanlardan spor araba isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap eder.

Yakıt Tasarrufu: Gerçek kullanıcı yakıt tüketimine göre oldukça az yakar ve yakıt tasarrufu sağlar. Renault Clio'nun ortalama yakıt tüketimi şu şekildedir:

• Yakıt Depo Hacmi: 45 Litre

• Şehir İçi Tüketim: 4.3 Litre (100 km)

• Şehir Dışı Tüketim: 3.3 Litre (100 km)

• Karma Tüketim: 3.7 Litre (100 km)

400.000 TL Altında Fiat Egea Seçenekleri

El Fiat Egea nin Avantajları

400.000 TL Altında Opel Astra Seçenekleri

Opel Astra'nın Avantajları

Sürüş konforu: Opel Astra, özellikle uzun yolculuklar için ideal bir seçenektir. Sürüş konforu, aracın ağırlığına ve iyi dengelenmiş süspansiyon sistemine bağlı olarak yüksektir.

Yol tutuşu: Astra, yüksek hızlarda bile sağlam bir yol tutuş kabiliyeti sunar. Yol tutuşunun yanı sıra, aracın frenleme özellikleri de oldukça etkilidir.

Yedek parça ve servis: Opel Astra, dünya genelinde popüler bir otomobil olduğu için yedek parça temini ve servis imkanları oldukça geniştir.

el piyasa: Opel Astra, 2. el piyasada oldukça popülerdir ve dolayısıyla uygun fiyatlara bulunabilir.

Güvenlik: Astra, çarpışma testlerinde oldukça yüksek puanlar almıştır ve güvenlik özellikleri açısından oldukça donanımlıdır.

Yakıt tüketimi: Opel Astra, rakiplerine kıyasla oldukça başarılı bir yakıt tüketimi performansı sergiler. Ortalama yakıt tüketimi, motor ve şanzıman tipine göre değişiklik gösterse de, genellikle makul seviyelerdedir.

Opel Astra'nın ortalama yakıt tüketimi şu şekildedir (motor ve şanzıman tipine göre değişiklik gösterebilir):

• Yakıt Depo Hacmi: 48 It

• Şehir içi Tüketim: 7.5 It (100 km)

• Şehir Dışı Tüketim: 4.5 It (100 km)

• Karma Tüketim: 5.5 It (100 km)

400.000 TL Altında Hyundai i20 Seçenekleri

Avantajları olan El Hyundai i20:

Dezavantajları olan El Hyundai i20:

Son bir ay içinde, Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin fiyatlarında %8'lik bir artış görüldü. En çok satılan markalar için ise fiyat artışı %4 olarak kaydedildi. Yeni araç tedarikindeki sorunlar devam ediyor. 400 bin TL'nin altında, farklı seçeneklerde birçok otomobil mevcuttur. Sizin için en uygun aracı seçmek için yakıt tüketimi, performans, konfor, güvenlik ve marka güvenilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz.Renault Clio, 400 bin TL altında bir bütçeyle uygun bir otomobil satın almak isteyenler için bir seçenek olabilir. 2020 model 2. el seçenekleri ve farklı varyantlarıyla Renault Clio'nun bazı popüler seçenekleri şunlardır:Renault Clio Joy: Uygun fiyatı ve temel özellikleriyle bütçe dostu bir seçenektir. Radyo, Bluetooth, elektrikli ön camlar ve manuel klima gibi özellikleri bulunmaktadır. Renault Clio Touch: Joy'un üzerine ekstra özellikler ekleyerek daha fazla konfor ve teknoloji sunar. Dokunmatik ekran, navigasyon, hız sabitleyici ve otomatik klima gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Renault Clio Icon: Daha yüksek donanım seviyesine sahip olan Icon, LED farlar, ısıtmalı ön koltuklar, park sensörleri ve 17 inç alaşımlı jantlar gibi ekstra özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, 2020 model yılına ait 2. el Renault Clio'lar da piyasada bulunabilir. Makyaj ve güncellemelerle daha iyi özelliklere sahip olan bu seçenekler, genellikle düşük kilometrelerde ve daha uygun fiyatlarla sunulmaktadır.Ek olarak, Fiat Egea'nın Sport ve Station Wagon gibi diğer versiyonları da bulunmaktadır. Sport modeli, daha agresif bir tasarıma ve daha sportif bir sürüş deneyimine sahiptir, Station Wagon ise daha geniş bir bagaj hacmi sunar. Bu seçenekler, müşterinin tercihlerine göre bütçe ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilebilir. Ayrıca, Fiat Egea'nın düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri de bütçe dostu olmasını sağlayan faktörler arasındadır.Fiat Egea, Türkiye'de oldukça popüler olan ve 400.000 TL altı bütçeler için ideal bir seçenek sunan bir otomobildir. Hem yeni hem de 2. el modelleri uygun fiyatlarla bulunabilir. Yedek parçaları genellikle uygun fiyatlıdır ve Türkiye'deki her ilde servis desteği sağlanmaktadır. Fiat'ın multijet motorları performans ve motor ömrü açısından güvenilirliği ile bilinir. Ayrıca, diğer marka ve modellere kıyasla 2. el Egea'lar için kilometre konusunda daha esnek bir pazara sahip olabilirsiniz. Sürüş konforu da yüksektir ve aracın sade ve ergonomik özellikleri ile daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye'deki geniş 2. el pazarı sayesinde, Egea'nın değer kaybı daha düşük ve hızlı bir şekilde elden çıkarılabilir. Yakıt tüketimi konusunda da avantajlıdır ve ortalama olarak 6 litrelik bir yakıt tüketimine sahiptir.400.000 TL altındaki bütçeler için Opel Astra, kaliteli bir 2.el otomobil arayanlar için iyi bir seçenektir. İşte bazı popüler Opel Astra seçenekleri: Opel Astra Edition: Bu model, temel özellikleri ile bütçe dostu bir seçenektir. Elektrikli ön camlar, manuel klima, 16 inç çelik jantlar ve radyo/CD oynatıcı gibi özelliklere sahiptir.Opel Astra Dynamic: Edition modeline ek olarak, daha fazla konfor ve teknoloji sunar. 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, hız sabitleyici ve 16 inç alaşımlı jantlar gibi özellikler içerir. Opel Astra Innovation: En yüksek donanım seviyesine sahip olan Innovation, LED farlar, deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve 17 inç alaşımlı jantlar gibi ekstra özelliklerle donatılmıştır. Opel Astra 2.el: İkinci el piyasada, düşük kilometreli ve nispeten yeni modelleri daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz.400 bin TL altında Hyundai i20 arayanlar için birkaç seçenek mevcut. Bu uygun fiyatlı ve şık tasarıma sahip otomobil, özellikle ikinci el araç arayışında olanlar için ideal bir seçim olabilir. Hyundai i20'nin popüler modelleri arasında şunlar yer alır: Hyundai i20 Jump: Temel donanıma sahip bu modelde elektrikli ön camlar, manuel klima ve radyo/CD oynatıcı gibi özellikler bulunur. Hyundai i20 Style: Jump modeline ek olarak dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, hız sabitleyici ve 15 inç alaşımlı jantlar gibi daha fazla konfor ve teknoloji özellikleri sunar. Hyundai i20 Elite: i20 serisinin en üst donanım seviyesi olan Elite modeli, otomatik klima, arka park sensörleri ve 16 inç alaşımlı jantlar gibi ekstralarla birlikte gelir. Ayrıca, ikinci el piyasada Hyundai i20 modelleri daha düşük fiyatlarda bulunabilir. Özellikle az kilometreli ve nispeten yeni olanları tercih ederek uygun fiyatlarda bir Hyundai i20 sahibi olabilirsiniz.Tasarımı: 2. el i20'ler bile estetik bir tasarıma sahiptir ve modern bir iç mekan sunarlar. Popülerlik: Hyundai i20, Türkiye'de popüler bir araç olduğu için 2. el piyasası genişlemiştir. Bu sayede ihtiyacınız olan aracı daha kolay bulabilir ve satışı daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. İkinci el fiyatı: El Hyundai i20, uygun fiyatlı bir seçenektir ve ihtiyacınız olan temel özelliklere sahiptir. Düşük kilometre: İkinci el Hyundai i20'ler genellikle düşük kilometrelidir, bu da aracın daha az kullanıldığını gösterir. Yedek parça bulunabilirliği: Hyundai, Türkiye'de yaygın bir markadır ve yedek parça bulunabilirliği konusunda da avantaj sağlar.Performans ve yakıt tüketimi: Bazı modellerde performans ve yakıt tüketimi diğer alternatiflere kıyasla düşük olabilir. Bu nedenle, daha yüksek performans ve daha düşük yakıt tüketimi beklentileriniz varsa, başka seçenekleri de değerlendirmenizde fayda olabilir.