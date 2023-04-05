Araba almak için hazırda bekleyenlere müjdeli haber! Hyundai yeni kampanyayı patlattı: İndirimli fiyatlar Nisan sonuna kadar geçerli!







HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI







ÖTV indirimi hakkında detaylar nihayet açıklanmaya başladı ve araç sahibi olmak isteyenlerin merakı giderek artıyor. Seçim öncesi ÖTV'nin tamamen kaldırılacağı söylentileri dolaşıyordu. Şimdi ise ilk kez araç sahibi olacak sürücüler, 5 yıl boyunca satış yapmamak şartıyla ÖTV'siz araç alımı yapabilecekler. Bu düzenleme Mayıs ayında yürürlüğe girecek. Bu kampanya hakkında araştırmalar başlarken, Hyundai'den beklenmedik bir jest geldi ve marka güncel fiyat listesini paylaştı. Buna göre, sıfır araç alacaklar için ÖTV'siz araç kampanyasını destekleyen Hyundai, birçok farklı modeliyle müşterilerin karşısına çıkacak. Yeni araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek Hyundai modelleri arasında Accent, i20, Elantra, i30 ve Tucson gibi araçlar bulunuyor.Hyundai, ilk araçlarını alacak sürücüler için 5 yıl boyunca satış yapmama şartıyla ÖTV'siz araç işlemleri yapma planının Mayıs ayında yürürlüğe gireceği bir zamanda büyük bir jest yaptı. Hyundai'nin 2023 güncel fiyat listesi şöyle: Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli modeli manuel şanzımanla 335.300 TL fiyatla satışa sunuldu. Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli modeli otomatik şanzımanla 348.200 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunuldu. Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style benzinli modeli otomatik şanzımanla 360.300 TL fiyatla satışa çıktı. Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style Plus benzinli modeli otomatik şanzımanla 381.400 TL fiyatla satışa sunuldu. Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite benzinli modeli otomatik şanzımanla 397.900 TL fiyatla alıcılarını bekliyor. Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Style benzinli modeli otomatik şanzıman (DCT) ile 408.700 TL fiyatla satışa sunuluyor. Yeni Hyundai i20 N 1.6 T-GDI 204 PS benzinli modeli manuel şanzımanla 426.900 TL fiyatla müşterilere sunuluyor.