Araba almak için indirim bekleyenler dikkat! Opel'den flaş kampanya: Fırsat ayağınıza geldi

Opel, araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Marka, Nisan ayında başlattığı yeni kampanyasıyla müşterilerine 120 bin TL'ye kadar kredi
fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra, Opel Corsa, Opel Mokka ve Opel Crossland gibi popüler modellerde 554 TL'den başlayan indirimler de sağlanıyor. Opel'in yeni kampanyası, araba almak isteyen ancak bütçesi yeterli olmayan kişiler için oldukça cazip bir seçenek haline geldi. Faizsiz kredi imkanı ve düşük indirim fırsatları sayesinde, yeni araç sahibi olmak artık çok daha kolay.
Opel, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı seçenekler de sunuyor. Markanın yeni modelleri arasında hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleri yer alıyor. Ayrıca, Opel'in araçları güvenlik, konfor ve teknoloji açısından da oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Opel, yeni kampanyasıyla araç sahibi olmak isteyenlere birçok avantaj sağlıyor. Hem bütçeleri uygun hem de ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan marka, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
KAMPANYALI FİYATLAR
Opel markası, yeni kampanyası ile birlikte Türkiye’deki müşterilerine araba sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında Opel modellerine özel olarak belirlenmiş olan faizsiz kredi imkanı ve indirim seçenekleri, araç almak isteyenlerin bütçelerini rahatlatacak. Opel’in Nisan ayına özel fiyat listesi açıklandı ve kampanya kapsamında sunulan avantajlar da belli oldu. Opel Yeni Astra modeline 120 bin Türk Lirası’na kadar kredi imkanının yanı sıra 12 ay vade seçeneği sunuluyor. Opel Yeni Astra, Yeni Mokka ve Yeni Corsa modelleri için de 120 bin Türk Lirası’na kadar faizsiz kredi seçeneği ek olarak, 12 ay vade fırsatı sunuluyor. Opel Combo Life modeli ise 591 bin 900 Türk Lirası’ndan başlayan fiyatlarla sunulurken, sıfır faiz ve indirim fırsatı da yer alıyor. Opel Corsa sıfır araç modellerinde Nisan ayına özel kampanyalı fiyat listesi şu şekildedir: Opel Corsa modeli 554 bin 900 Türk Lirası, Opel Crossland modeli 738 bin 900 Türk Lirası, Opel Mokka modeli 973 bin 900 Türk Lirası, Opel Yeni Astra modeli 819 bin 900 Türk Lirası ve Opel Grandland modeli ise 1.162 bin 900 Türk Lirası’dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Opel’in sunduğu bu kampanya, araç sahibi olmak isteyenler için son derece avantajlı bir fırsat olarak görülebilir. Yeni araç almak isteyenler, belirlenmiş olan faizsiz kredi imkanı ve indirim seçenekleri sayesinde bütçelerini zorlamadan araba sahibi olabilecekler. Bu kampanya sayesinde, Opel markasına ait modeller arasından tercih yaparak araç sahibi olmak isteyenler için oldukça uygun seçenekler sunuluyor.