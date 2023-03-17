Araba almak için para biriktirenler dikkat! Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri listelendi: 90 günde zam üstüne zam geldi!







TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ARABA







İ10 FİYATI AÇIKLANDI

İ20 GÜNCEL FİYATI

ELANTRA NE KADAR?

Hem sıfır hem de ikinci el otomobil denilince akla gelen ilk araçlardan biri olan Hyundai, en ucuz otomobilinin fiyatını artırdı. ÖTV değerlendirmesinde yapılan son güncelleme ile araç üç ayda rekor zam alarak fiyatı 300 bin liraya kadar geriledi. Zamla birlikte fiyat 70 bin lira arttı.Türkiye'nin en çok satan otomobili Hyundai i10'un fiyatı son üç ayda rekor seviyelere çıksa da hem ekonomik hem de ekonomik olarak sıfır otomobil alımı önemli ölçüde arttı. Peki ne oldu da 3 ayda araba fiyatları bu kadar arttı?Bu sorunun ilk yanıtı euro kuru oldu. Euro döviz kurundaki keskin artışla birlikte araba fiyatları önemli ölçüde arttı. Arz kıtlığı ve artan maliyetler ve yükselen döviz kuru gibi konular fiyatları hızla yükseltti.Hyundai'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya bakacak olursak en ucuz otomobilin 370 bin liraya kadar çıktığını görebiliyoruz. i10'un güncel fiyatlarına bakacak olursak en alt segmentin 370 bin lira, üst segmentin ise 464 bin lira olduğunu görebiliriz. 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 370.000 Türk Lirası 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 392.400 Türk Lirası 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 432.000 Türk Lirası 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 464.000 Türk Lirası1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 473.000 TL 466.500 Türk Lirası 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 541.500 TL 535.000 Türk Lirası 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 552.500 TL 546.000 Türk Lirası 1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 614.000 TL 607.500 Türk Lirası 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 632.500 TL 626.000 Türk Lirası 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 620.000 TL 613.500 Türk LirasıElantra'da ise şimdi sadece tek segmenti bulunuyor. 1.6 MPI 123 PS Style Comfort segmentinde Benzinli, CVT şanzıman arabanın fiyatı 771.000 Türk Lirası civarında.