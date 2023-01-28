Finans
28 Ocak 2023 - 23:30

Araba almak için zaman kollayanlar yaşadı! Ford Fiesta hiç bu kadar ucuz olmamıştı: Dev indirim arabasız kimse bırakmayacak

Araç sahibi olmak isteyenler, otomobil fiyatlarının pahalı olmasından şikâyet ediyorlar. Vatandaş ucuz araba almanın yollarını merak edip, sürekli araştırıyorlar. Araç sahibi olmayı hayal edenler işte Ford sizler için güzel haberi verdi. İşte haberin detayları…

Finans
28 Ocak 2023 - 23:30
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Araba almak için zaman kollayanlar yaşadı! Ford Fiesta hiç bu kadar ucuz olmamıştı: Dev indirim arabasız kimse bırakmayacak


Ford otomobil, otomobil almak isteyen vatandaşın sesini duydu ve yeni fiyat listesi ile yüzlerini güldürmeyi başardı. Ford, araç modellerinde en ucuz modeli olan Fiesta'ya 1000 TL gibi sembolik bir zam yaptı ve bu durumda Fiesta’nın kapısını 552 bin TL’den açtı.

SIFIR ARABA ALACAKLARA MÜJDE! FORD SEMBOLİK ZAMLA FİESTA'YI BU FİYATTAN SATIYOR

Yeni araç almayı düşünen vatandaşlar için Ford'dan müjdeli haber geldi. Ford, yeni fiyat listesiyle Fiesta, Focus, Puma, Kuga ve Eco Sports'u avantajlı fiyatlarla satışa sunmaya başladı.



araç

Ford, yeni yılın ilk ayında araçlarını önemli ölçüde artırmadı, bu nedenle yeni bir araba almadan önce bu listeye göz atmalısınız.

Ford otomobil ailesinin en ucuz modeli olan Fiesta bu özelliği ile otomobil tutkunlarının dikkatini çeken araçların başında geliyor. Ford Fiesta’nın şu anki şatış fiyatı ise 552.100 Türk lirası değerinde. SUV dünyasının sevilen modellerinden birisi olan Ford Kuga, yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerinde.

Ford'un listesine bakıldığında 2022 aralık ayındaki rakamlara benzer rakamlar olduğu görülüyor. Ford Puma'nın aralık ayı başlangıç fiyatı 756 bin 500 Türk Lirası oldu. Aynı versiyon şimdi 757.600 TL olarak fiyatlandırılıyor. Diğer modeller için de durum pek farklı değil.

FORD FİESTA 2023 FİYAT LİSTESİ

Style Hatchback 1.1L 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 552.100 Türk Lirası

Titanium Hatchback 1.0L 7 İleri Otomatik B/H Euro 6.2 799.300 Türk Lirası

FORD FOCUS 2023 FİYAT LİSTESİ

Sedan 1.5L 23PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 807.100 Türk Lirası

Sedan 1.5L 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 852.600 Türk Lirası

Hatchback 1.5L 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 819.200 Türk Lirası

Hatchback 1.5L 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 864.700 Türk Lirası

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