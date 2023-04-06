Araba almak isteyen bu listeye baksın! Dacia Nisan ayına indirimle başladı: O modelin fiyatı dip yaptı!

Araç sahibi olmak isteyenler için güncel fiyat listesi önemli bir bilgi kaynağıdır. Dacia, Nisan 2023 fiyat listesini açıkladı ve araç almayı düşünenler için müjdeli bir haber oldu. Bu haber araba almayı düşünenleri çok sevindirecek! İşte yeni Dacia fiyat listesi...
Dacia'nın yeni fiyat listesi, bazı modellerinde fiyat artışıyla birlikte geldi. Ancak Dacia, uygun fiyatları ve dayanıklı yapısıyla hala araç sahibi olmak isteyenler için çekici bir seçenek olmaya devam ediyor. Son dönemde otomobil sektörü, tedarik krizi, pandemi ve enflasyon nedenleriyle oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durum, birçok araç modelinde fiyat artışına yol açıyor. Dacia Duster ise uygun fiyatı ve beğenilen özellikleriyle bilinen bir model. Ancak yeni fiyat listesiyle birlikte Duster'ın fiyatı 700 bin TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışları, otomobil almak isteyenlerin tercihlerini de etkileyebilir. Fakat Dacia'nın uygun fiyatlı modelleri, kaliteli malzeme kullanımı ve güvenilirliğiyle hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Duster, yüksek sürüş konforu, geniş iç hacmi ve çekiş gücü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca Dacia, müşteri memnuniyetine önem veren bir marka olarak, müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Bu nedenle, araç sahibi olmak isteyenler, uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek arayışındaysa, Dacia'nın modellerini değerlendirebilirler. 2023 NİSAN DACİA FİYAT LİSTESİ
Dacia, müşterilerine 2023 Nisan ayı fiyat listesini sunarak tüm modellerde fiyat artışları olduğunu duyurdu. 2023 Nisan ayı Dacia fiyat listesi şu şekildedir:
Essential TCe 90 bg: 641.900 TL Expression ECO-G 100 bg: 702.000 TL Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 732.000 TL Essential TCe 150 bg EDC: 734.000 TL Essential TCe 150 bg 4x4: 760.900 TL Journey TCe 150 bg EDC: 795.000 TL Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 844.900 TL Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 694.900 TL Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 708.900 TL Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 714.900 TL Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 714.900 TL Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 728.900 TL Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 739.900 TL Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 753.900 TL Essential Tce 90 bg CVT: 602.900 TL Essential Stepway Tce 90 bg: 553.000 TL Essential Stepway ECO-G 100: 619.900 TL Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 630.000 TL Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 655.000 TL