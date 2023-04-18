Araba almak isteyenler bu liste size! Kia o modellerinde büyük indirim yaptı!

Son dönemlerde fahiş şekilde artış gösteren fiyatlar sebebiyle araba alma hayali kuran vatandaşlar markaların yaptığı kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Peki hangi marka araçlarda kampanya başladı? Şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O MARKADAN BÜYÜK ARAÇ KAMPANYASISıfır araç piyasasında yaşanan yüksek fiyat artışları vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken aaç markaları da sık sık kampanya yapmaya başladı. Araç alma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber Kia markasından geldi. Kia Picanto ve Rio araçlarda yeni çıkışlar olması beklenirken güncel olarak model fiyatları 545 bin TL'den başlayacak. Kia tarafından yapılan kampanya kapsamında Rio model araçların fiyatı 665 bin TL'den, Picanto modellerin fiyatları ise 545 bin TL'den başlayacak. Kia güncel fiyat listesi şu şekilde;
-Picanto model araç 545 bin TL -Picanto model benzinli Live model 550 bin TL -Rio model Cool araç 665 bin TL -Rio Elegance Konfor model araç 760 bin TL'den satışa sunulacak.